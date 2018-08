Des analyses génétiques révèlent l'histoire d'amour ancestrale entre les algues et les coraux

Suzanne Mills, maître de conférences à l’EPHE-CRIOBE, a gagné la "Coral Competition" lancée par la société Skye Instruments. Suzanne Mills avait présenté l’un des projets de son équipe de recherche, intitulé "Pollution lumineuse artificielle nocturne sur la reproduction de Némo". Elle a gagné l’un des trois prix de la compétition, un capteur lumineux étanche (LUX) ainsi qu’un spectrogramme avec GPS.



Le résumé de son projet : Les cycles jour/nuit naturels sont essentiels pour les processus biologiques chez de nombreuses espèces. Le comportement, les cycles physiologiques et hormonaux et en particulier la reproduction, sont synchronisés avec ce cycle naturel. Cependant, en illuminant nos paysages nocturnes avec des lumières artificielles, nous modifions la situation. La pollution lumineuse nocturne augmente de 6% chaque année et est déjà connue pour avoir un impact sur la santé humaine, mais également sur l’activité de chasse des oiseaux ou la reproduction des insectes. Un des exemples les plus emblématiques est la désorientation des bébés tortues attirés par la pollution lumineuse terrestre plutôt que la mer sous la pleine lune.



Cependant, on connait peu de chose sur l’impact de cette pollution lumineuse sur les écosystèmes coralliens, avec jusqu’à maintenant des études principalement réalisées en aquarium. Ce projet propose de déterminer l’impact de la lumière artificielle de nuit sur le comportement, la physiologie et les hormones chez le poisson-clown, Amphiprion chrysopterus, espèce emblématique des récifs coralliens.



Les équipements que l’équipe de Suzanne Mills ont reçus vont leur permettre de mesurer l’expansion de la pollution lumineuse sur Moorea, provenant de différentes sources comme les ports, les routes ou les hôtels et de comparer ces résultats avec des mesures prises dans des milieux sans pollution lumineuse. L’équipe de recherche va bientôt commencer ces tests in situ du capteur et le terrain commencera réellement en novembre 2018. Une fois ce projet fini, Suzanne Mills et son équipe vont pouvoir utiliser l’équipement SKYE pour de nouvelles recherches concernant cette fois les blooms de cyanobactéries dans les lagons et si l’intensité lumineuse peut être un indicateur de ces événements.



Suzanne Mills et son équipe de recherche travaillent sur les effets des changements environnementaux sur le comportement, la physiologie et les hormones des organismes des récifs coralliens, en particulier des poissons-clown. Son équipe suit la reproduction et la ponte de plus de 30 couples de poisons clowns depuis 3 ans.



Skye Instruments est une société anglaise qui développe des instruments de mesures pour suivre l’environnement. En 2018, la société, sensibilisée aux problématiques environnementales, fête ses 35 et pour l’occasion, a voulu utiliser son succès pour aider les récifs coralliens menacés et ainsi promouvoir l’importance et la valeur de ces écosystèmes uniques. Pour cela elle a organisé la “Coral Competition” et a offert des instruments de mesures (d’un montant total de plus de £5000, soit 660 000 francs) à trois projets de recherche sur les récifs coralliens.