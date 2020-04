Des aménagements pour le remboursement des prestations touristiques

Dans le cadre de la pandémie liée au Covid-19 qui impacte de manière brutale l’économie mondiale et plus particulièrement l’industrie du voyage, la ministre du tourisme, Nicole Bouteau, a proposé vendredi en conseil des ministres de modifier les conditions financières de résolution de certains contrats de voyages et de séjours touristiques.La modification proposée s’inspire de l’ordonnance du 25 mars 2020 prise au niveau national "relative aux conditions financières de la résolution de certains contrats de voyages touristiques, et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure".L'ordonnance n° 2020-315 publiée au Journal officiel en métropole permet notamment aux professionnels du tourisme (tour-opérateur, agence de voyage, etc) de proposer un avoir valable 18 mois à tous les clients dont le séjour a été annulé à cause de la crise du coronavirus. Les remboursements immédiats mettraient en effet en danger la trésorerie de nombreuses entreprises."Pour soutenir la première industrie du Pays, le gouvernement de la Polynésie française va proposer, dans les prochains jours, des aménagements du droit au remboursement des prestations dites touristiques en l'étendant aux titres de transports aériens", indique un communiqué de la présidence.