Des allers simples pour Paris en vente

Pour le second vol de continuité territoriale programmé au départ de Papeete le 19 avril 2020 à 3 h 30 heure locale, Air Tahiti Nui a mis en vente des places pour les personnes souhaitant se rendre en métropole. Les prix varient entre 94 499 Fcfp en classe économique et 286 599 Fcfp en classe business. Des tarifs seulement applicables sur le tronçon Papeete - Paris en aller simple et sur les vols de continuité territoriale programmés en concertation avec le Haut-commissariat de la République en Polynésie française.La compagnie au tiare informe par ailleurs que pour être autorisé à se déplacer vers la métropole, il est demandé à chaque voyageur de présenter à l’enregistrement une attestation de déplacement international demandée par les autorités d’Etat.En revanche sur le vol retour vers Papeete, prévu le 22 avril avec une escale à Pointe-à-Pitre, Air Tahiti Nui précise que ce vol est exclusivement dédié au transport de fret dans le bon respect des restrictions toujours en vigueur en matière de déplacement des passagers aériens entre la métropole et la Polynésie.