Des aires de jeux à bout de souffle à Paofai

Tahiti, le 28 avril 2024 - Les jardins de Paofai sont connus pour leur beauté, une pause agréable dans le tumulte de Papeete. Mais dans ce parc sur-entretenu de la capitale, les aires de jeux pour enfants font tache : sol qui se fend, se craquelle, modules de jeux hors d’usage… Des riverains appellent à la rénovation, prévue “pour le deuxième semestre de 2024, si tout se passe bien”, confie le Service des parcs et jardins et de la propreté (SPJP).



Les jardins de Paofai font rêver les visiteurs venus découvrir les beautés de la capitale polynésienne. L’herbe y est tondue, arrosée et choyée. Pas un brin n’y dépasse. Dans ce parc, plusieurs aires de jeux pour enfants ponctuent le paysage, pour les jeunes de 5 à 10 ans et pour ceux de 6 à 12. Un incontournable, pour les enfants qui vivent dans le coin.



“Ne cours pas trop vite”, crie une mère inquiète, pendant que ces deux enfants jouent dans une de ces aires de jeu. Inquiète car ses enfants ont l’énergie d’une meute de lionceaux et qu’ils ont besoin de l’extérioriser avec des acrobaties qui mettent le cœur de leur maman à rude épreuve, mais aussi car l’aire de jeux dans laquelle ils jouent n’est plus toute jeune. Sur cette aire de jeux pour enfants, plusieurs signes d’usure apparaissent : un module de jeu cassé recouvert d’une bâche de fortune, le sol pour amortir les chutes qui se fend, se troue et se déforme. Pour les courses poursuites endiablées des enfants, ce n’est pas idéal. “C’est même dangereux”, estime une autre maman. Si pour l’instant elle ne déclare pas de bobo du côté de ces rejetons, elle ne serait pas contre une rénovation de ces aires de jeu qu’elle fréquente tant. “C’est un des seuls moyens pour que mes enfants se dépensent, et qu’ils soient fatigués en rentrant à la maison.”



Ces aires de jeux, présentes depuis l’inauguration des jardins de Paofai en février 2010, en ont vu passer des enfants pleins d’énergie. Elles sont renommées en juin 2017 à l’effigie des mascottes représentant des Lori de Polynésie de David Proia (des perruches respectivement nommées Vik’ura ; Vik’iti ; Vik’ana) et ont connu l’inauguration en avril 2019 d’un manège accessible aux PMR en présence du président du Pays de l’époque, Édouard Fritch. Mais aujourd’hui, elles ont perdu de leur superbe. Le manège pour PMR est d’ailleurs directement concerné par l’usure, vu qu’une large fissure marque son sol. C’est en mai 2023 que le Service des parcs et jardins (SPJP) constate ces signes d’usure.



Pour y remédier, la SPJP prévoit actuellement une rénovation de ces aires de jeu qui ont manifestement fait leur temps. La gestionnaire des parcs de la SPJP annonce “qu’une rénovation est prévue pour cette année”, en 2024. Après avoir constaté les dégâts sur site, un appel d’offres a été lancé pour identifier qui réalisera les travaux. “On devrait avoir des réponses cette semaine normalement, pour des travaux qui devraient débuter dans le second semestre de 2024 si tout se passe bien.” Par mail, la SPJP confirme que les travaux commenceront au plus tard en juillet, pour un montant de 20 millions de francs.