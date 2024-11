Des agriculteurs en colère ciblent préfectures et poids lourds

Arras, France | AFP | lundi 25/11/2024 - Pneus et fumier déversés devant la préfecture du Pas-de-Calais, barrages filtrants sur l'A21 à l'appel de la Coordination rurale, mur devant la préfecture des Ardennes à l'appel de la FDSEA: les agriculteurs ont entamé lundi une deuxième semaine de mobilisations.



A Arras, une centaine d'agriculteurs ont convergé vers la préfecture en début de matinée, traversant la ville avec une cinquantaine de tracteurs, avant de déverser ballots de paille, palettes, pneus et fumiers devant la préfecture, a constaté un journaliste vidéo de l'AFP.



Pour Patrick Legras, agriculteur et président de la Coordination rurale pour les Hauts-de-France, "les problèmes de revenus sont fondamentaux pour au moins 50% des agriculteurs".



"L'année a été catastrophique dans beaucoup de domaines, les céréales, les fièvres catarrhales, sur les élevages", a-t-il ajouté, déplorant que "la seule chose qu'on nous propose c'est des prêts pour rembourser des prêts".



"On nous demande toujours plus de produits à bas coût, et ça, ce n'est pas possible, avec des normes qui sont toujours plus importantes pour nous", a souligné Damien Salomon, co-président de la Coordination rurale du Pas-de-Calais.



Après une première semaine de mobilisations contre le traité de libre-échange que l'Union européenne négocie avec des pays latino-américains du Mercosur, les syndicats agricoles poursuivent leurs actions pour dénoncer les "entraves" et les "normes", à quelques semaines de leurs élections professionnelles.



Dans les Ardennes, la FDSEA a mené des actions contre la préfecture de Charleville-Mézières, et les sous-préfectures de Sedan, Rethel et Vouziers. Selon la préfecture, 121 tracteurs et 178 agriculteurs étaient mobilisés au total dans le département.



Avec du parpaing et du ciment, "on va construire des murs pour représenter la distance qui sépare le paysan et l'administration", a déclaré Thierry Huet, animateur de la FDSEA des Ardennes à l'AFP.



"Le message c'est stop aux surtranspositions, stop aux réglementations qui tuent nos métiers", a ajouté M. Huet. "Aujourd'hui l'agriculture a trois problèmes essentiels: il n'y a pas de pognon, alors qu'on a eu une année catastrophique au niveau climatique; il y a la FCO (fièvre catarrhale ovine, NDLR); et les prix qui ne sont pas rémunérateurs".



A Vierzon, dans le Cher, plusieurs dizaines d'agriculteurs ont organisé à l'appel de la Coordination rurale des barrages filtrants sur l'autoroute A20 reliant Toulouse à Paris, visant les poids lourds frigorifiques français et étrangers.



Selon Bison Futé, deux barrages filtrants ont été mis lundi en place dans le sens Toulouse-Vierzon puis au niveau de la barrière de péage A20/A71.

