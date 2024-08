Des agents de la DJS veulent "changer de ministre"

Tahiti, le 29 août 2024 – Après avoir quitté la réunion d'information sur la restructuration de leur service ce jeudi matin, plusieurs agents de la DJS ont saisi leur syndicat, la CSTP-FO, pour transmettre un courrier au président du Pays. Dans ce courrier, ils expriment clairement leur souhait de changer de ministre de tutelle.



Après avoir quitté en trombe la réunion de présentation du projet de restructuration de la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) et de la Délégation pour la Prévention de la Délinquance de la Jeunesse (DPDJ) ce jeudi matin, les agents de la DJS ont continué à manifester leur mécontentement. Après une rencontre avec leur syndicat, la CSTP-FO, ils ont décidé de fermer l'accès au public de leur bureau de Papeete pour la journée. “Jusqu'à une entrevue avec la vice-présidente, Chantal Galenon [en l'absence de Moetai Brotherson, encore au Tonga, NDLR]”, ont-ils déclaré à Tahiti Infos. Finalement, cette rencontre n'ayant pas pu avoir lieu aujourd'hui, les agents nous ont confirmé qu'ils envisageaient rouvrir les portes de leur service dès vendredi matin.



Selon nos informations, à la suite de cet événement, un courrier a été transmis au président du Pays via le syndicat des agents de la DJS, la CSTP-FO. Dans ce courrier, ils listent plusieurs points de revendication et expriment leurs inquiétudes vis-à-vis de ce projet de restructuration, notamment concernant “l'absence de vision globale de la réforme administrative”, “un processus décisionnel peu transparent” et “un projet infondé et potentiellement contre-productif”.



Mais surtout, les agents y font part de leur volonté de changer de ministre de tutelle, visant directement Nahema Temarii : “La relation de travail n'est plus possible”, “la rupture est consommée”, “il n'y a plus de confiance”, expliquent-ils dans ce courrier au président Brotherson.