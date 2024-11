Des PPN à consommer avec modération

Tahiti, le 28 novembre 2024 – Le ministre de l'Economie Warren Dexter a confirmé qu'une réforme visant à réduire la liste des produits de première nécessité et de grande consommation (PPN et PGC) verrait le jour en 2025, avec en parallèle, des "accords de modération" à formaliser avec les commerçants pour qu'ils appliquent des "marges raisonnables". D'ici là, cette liste a été "expurgée des produits nocifs pour la santé", comme le sucre blanc, et étoffée d'autres comme les œufs frais ou le dentifrice.





En réponse à la question orale de l'élue du Tavini, Hinamoeura Morgant Cross sur la révision de la liste des PPN, le ministre de l'Economie et des Finances a confirmé travailler à une réforme "qui consistera à réduire progressivement la liste des PPN et des PGC et à développer, parallèlement, des accords de modération avec les commerçants" afin qu'ils "s'engagent à appliquer des marges raisonnables convenues avec la puissance publique". Des mesures qui seront mises en place "à compter de 2025", a assuré Warren Dexter qui précise qu'en attendant, "la liste des PPN a été "expurgée des produits néfastes pour la santé" comme le sucre blanc.



En revanche, bien que nocifs eux aussi, le beurre salé et le punu pua'atoro figurent encore sur cette liste, parce que "consommés raisonnablement, ils demeurent accessibles aux ménages les moins aisés". Le conseil des ministres de ce mercredi a par ailleurs acté l'entrée d'autres produits, comme les œufs frais de poule et le "pork&beans" (auparavant classés en PGC), certains aliments en conserves et fruits et légumes frais, surgelés ou congelés (sans nommer lesquels), ainsi que les brosses à dents et le dentifrice.



Warren Dexter précise que la réforme qu'il propose va permettre de faire baisser les prix des produits qui étaient en "surmarge". A l'inverse, il concède que "le prix des produits qui étaient auparavant en PPN/PGC va quelque peu augmenter", et promet, pour compenser, de mettre en place des "aides directes de soutien au pouvoir d'achat des ménages les moins aisés".