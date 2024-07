Des “Clubs 2024” pour les JO à Atimaono et Paofai

Tahiti, le 22 juillet 2024 - Deux sites de rassemblement sont créés pour les supporters des Jeux olympiques : le parc Atimaono à Papara, du 26 au 30 juillet, et le parc Paofai à Papeete, du 31 juillet au 4 août.



À la différence de la fanzone de Teahupo'o, les “Clubs 2024” sont ouverts à tous et ne nécessitent aucun billet pour y accéder. Ces espaces festifs et inclusifs permettront à toute la population de vivre l'ambiance des Jeux olympiques sur grand écran. Le public pourra également participer à des initiations sportives et des activités ludiques. Chaque journée se clôturera en musique avec des concerts animés par des artistes locaux : Manahune, Pepena, Eto et bien d’autres grands noms de la scène locale. Au Club 2024 de Papeete, des spectacles de danse de 'ori Tahiti viendront sublimer les après-midis avec des grands groupes comme Tahiti Ora ou Hei Tahiti.



Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Lundi 22 Juillet 2024 à 17:24 | Lu 280 fois