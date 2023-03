Des Cagous plus impliqués dominent les Toa 'Aito

Tahiti, le 20 mars 2023 – La Nouvelle-Calédonie a remporté ce lundi à Pater le premier match amical face aux Toa 'Aito sur le score de 2-0. Les Cagous, beaucoup plus impliqués, ont notamment profité des erreurs tahitiennes pour d'abord ouvrir le score grâce à l'attaquant de Central, Makalu Xowi, avant que William Rokuad ne scelle la victoire pour les visiteurs. Une réaction des hommes de Samuel Garcia est attendue ce jeudi pour la deuxième rencontre amicale.



Quasiment un an après leurs dernières sorties, c'étaient lors des éliminatoires à la Coupe du monde 2022, les Toa 'Aito et les Cagous de la Nouvelle-Calédonie se sont retrouvés, ce lundi au stade Pater, pour la première de leur double confrontation amicale. Des rencontres qui ont été préparées des deux côtés dans une certaine urgence, puisque les deux sélectionneurs, Samuel Garcia pour Tahiti et Johann Sidaner pour la Calédonie, n'ont pu travailler que dimanche et lundi avec leur groupe au complet. Les 23 joueurs tahitiens appelés devaient en plus se remettre d'une journée de Ligue 1 disputée ce week-end et du côté Cagous ont devaient encore digérer le déplacement depuis le Caillou.



Dans ce contexte il n'était pas simple de proposer un match des plus exaltant. Ce qui a été le cas pendant une grande partie de la rencontre, où les deux équipes ont eu énormément de mal à produire du jeu. Néanmoins, les Calédoniens, beaucoup plus impliqués que leurs hôtes tahitiens, ont su trouver les failles pour l'emporter sur le score de 2-0.



Des Tahitiens pris dans l'impact



Ce qu'on retiendra principalement de cette première confrontation c'est la différence dans l'impact physique entre les deux équipes. Les Cagous, beaucoup plus prompts et beaucoup plus engagés dans les duels, ont gêné Teaonui Tehau et ses coéquipiers dans la relance. Le duo du milieu de terrain, Bourebare-Gitton si dominant en Ligue 1 avec Pirae, a eu beaucoup de mal à exister et à alimenter leur trio d'attaquant composé de Filou, de Roonui Tinirauarii et de Matatia Paama. En première période les seuls frissons tahitiens passés sur la cage calédonienne ont été les têtes de Kevin Barbe (24e) et de Tinirauarii (30e).



Du côté calédonien, pas plus d'inspiration. La seule grosse occasion calédonienne est intervenue à la 17e minute, lorsque Roberto Neoere a profité d'une mauvaise relance du gardien des Toa 'Aito, Teave Teamotuaitu, pour ensuite décocher une frappe bien détournée par le gardien tahitien. Et puis après plus rien jusqu'à la pause.



Au retour des vestiaires, pas plus de rythme et d'intensité mis des deux côtés, même si les protégés de Samuel Garcia arrivaient à mieux tenir le ballon. Néanmoins les Toa 'Aito avaient toujours autant de mal à se rapprocher des cages calédoniennes. Les Cagous de leurs côtés qui ont laissé volontiers le contrôle du jeu aux Tahitiens pour mieux les prendre en contre. Une tactique payante parce qu'une fois l'heure de jeu passée, l'attaquant de Central, Makalu Xowi, rentré en cours de jeu, allait profiter d'une mésentente en défense entre Terai Bremond et Hennel Tehaamoana, pour ouvrir le score (1-0, 69e).



Les Tahitiens réagissaient dans la foulée par l'intermédiaire d'un remplaçant également, Matai Papaura qui aura été le seul pratiquement côté Toa 'Aito à mettre en danger le gardien calédonien, Warren Hlupa. Une timide réaction car dans les dix dernières minutes, les Cagous allaient sceller leur victoire grâce à William Rokuad parfaitement lancé dans le dos de la défense (2-0, 82e). Une réaction de la sélection tahitienne est attendue ce jeudi pour le deuxième match amical.

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 20 Mars 2023 à 23:16 | Lu 97 fois