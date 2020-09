Des CAP Hôtellerie et arts aux Marquises

Pour parfaire l’apprentissage des élèves, l’établissement dispose par ailleurs d’un restaurant d’application de 20 couverts ou les étudiants apprennent à se familiariser avec les bases de la cuisine et de la pâtisserie française combinée à l’utilisation optimale des produits locaux. Un bon moyen pour les parents d’élèves et plus généralement pour la population marquisienne de constater l’aspect très professionnel de l’apprentissage dispensé au Cétad de Nuku Hiva.Cette semaine, à l’occasion de la réouverture de ce restaurant pédagogique, les élèves proposaient au menu une salade de pamplemousse et avocat, un curry de volaille au lait de coco accompagné d’un riz pilaf, puis un éclair à la vanille en dessert. Un menu qui a séduit la clientèle locale puisque toutes les tables étaient réservées.Mais le restaurant est avant tout un outil pédagogique : " Le restaurant d’application sera désormais ouvert tous les quinze jours, précise Grégory Bru le professeur de biotechnologies santé environnement. Une semaine sur deux nous proposerons des repas attablés, en alternance avec des plats à emporter. Les élèves vont pouvoir découvrir la partie cuisine, la partie dressage et la partie service. Ils auront également des cours un peu plus théoriques sur l’hygiène alimentaire et plus généralement sur les aliments. Il faut considérer que la partie service est peut-être la plus compliquée pour eux car ils ne sont pas habitués à la relation avec la clientèle ; et là je pense surtout aux élèves de première année. C’est donc sur tout cela que nous allons travailler cette année avec nos étudiants."Les menus du restaurant pédagogique sont consultables sur le site du collège/cétad de Nuku Hiva : https://www.collegedetaiohae.pf/