Des Bafa à la pelle

Les stagiaires n'ont pas caché leur satisfaction à l’issue de cette semaine : "J’ai apprécié le programme, la méthodologie et les techniques d’apprentissage de l’équipe pédagogique. Cela a été très enrichissant sur le plan personnel et collectif. De plus cette formation va me servir vu que je suis de nature très réservée. J’avais en fait peur du ridicule" confie Divine Apuarii, de Raiatea. "Je me suis inscrit à cette formation car je voulais découvrir le Bafa 1 et le milieu de l’animation. J’ai vraiment trouvé amusant de faire des jeux avec des enfants. J’ai aussi beaucoup appris sur moi-même" témoigne pour sa part Maru Lenoir, de Papara. Certains, comme Matatini Danloup de Temae, n’excluent pas de faire de l’animation leur métier : "Je suis venu suivre cette formation afin de décrocher un diplôme. Je voudrais développer les compétences qui me serviront à encadrer des enfants. Je vais faire des centres de vacances par la suite et voir si j’ai la possibilité de continuer des formations professionnelles dans l’animation" espère-t-il.



Pour compléter leur formation Bafa, la prochaine étape pour ces stagiaires sera de faire leur stage pratique de 14 jours minimum dans un centre de vacances et de loisirs de leur choix. L’association U’i Mana Project proposera de nouvelles formations Bafa (1 et 3) ainsi que des formations pour l’acquisition du Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) le mois prochain.