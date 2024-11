Dernières heures de vote pour les américains du Fenua

Tahiti, le 4 novembre 2024 - À la veille d’une élection présidentielle américaine cruciale, les ressortissants américains résidant en Polynésie française n'ont plus que quelques heures pour voter. Les 1 200 citoyens américains, habitant au Fenua et officiellement enregistrés ont jusqu'à 20 heures, ce mardi, pour envoyer leur bulletin.



Ce mardi 5 novembre marque la fin d’une longue campagne électorale pour la présidence des États-Unis, avec un duel âprement disputé entre la candidate démocrate Kamala Harris et le candidat républicain Donald Trump. Après des mois de débats intenses, de controverses et de rebondissements, les électeurs américains, y compris ceux résidant hors des frontières, sont appelés à exprimer leur choix pour définir l'avenir du pays.



1 200 citoyens américains



En Polynésie, environ 1 200 ressortissants américains sont officiellement enregistrés, dont une majorité – près de 80% – sont des Polynésiens nés sur le sol américain. “La plupart ne montrent pas un grand intérêt pour cette élection”, confie Christopher Kozely, agent consulaire des États-Unis en Polynésie française. En revanche, parmi les Américains de souche vivant sur le territoire – environ 280 –, le scrutin et son issue suscitent bien plus de ferveur : “Ils sont bien plus intéressés”, précise Christopher Kozely.



Pour les ressortissants américains qui souhaiteraient voter, le processus est relativement simple et a été mis en place pour faciliter l’accès aux urnes à l’étranger. “Il suffit de se rendre sur le site fvap.gov. Ce portail guide les électeurs à chaque étape du processus”, explique l’agent consulaire. “Ils peuvent ensuite envoyer leur bulletin par voie postale ou par fax, bien que tous les comtés (équivalents de communes en Polynésie, NDLR) ne permettent pas le retour par fax.” La date limite pour l'envoi des bulletins est fixée à ce mardi, à 20 heures, heure locale, “le cachet de la poste faisant foi”.