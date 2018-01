Dernière ligne droite pour s'inscrire au casting de Vahine-Tane

Papeete, le 29 janvier 2018 - Les inscriptions pour le casting à l'élection de Miss Vahine-Tane 2018, qui se tiendra le samedi 17 mars, au Captain Bligh à Punaauia se terminent le 31 janvier. Le comité organisateur appelle donc toutes les candidates désireuses de participer au concours à s'inscrire au plus vite.



C'est maintenant ou jamais ! Si vous souhaitez participer au concours de l'élection de Miss Vahine-Tane 2018, il faut vous dépêcher, car vous n'avez plus que quelques jours pour prendre contact avec les organisateurs. En effet, les inscriptions seront closes le 31 janvier.



Pour l'instant, elles sont au nombre de six à avoir déjà été retenues pour participer à l'élection le 17 mars prochain au Captain Blight, le comité organisateur espère avoir la participation de deux ou trois autres candidates supplémentaires au concours. "Un seul critère est exigé, vivre en tant que femme toute l'année. Les "mahu" ne seront pas acceptés à cette élection", souligne Jean-Claude Mensier, gérant de la société de production et d'animation, Jean-Claude M, qui s'occupe de l'organisation du concours avec Michèle Couture Créations.

L'élection de cette édition 2018 tournera autour du thème vintage. Lors de la soirée, les candidates devront réaliser quatre passages : un premier en vintage, un second en maillot de bain, un troisième en habit traditionnel. Lors de ce passage, elles devront danser. Les costumes traditionnels mais également les prestations de danse seront notés. Enfin, lors du quatrième passage, elles devront défiler en tenue de soirée.

A l'heure actuelle, les noms des membres du jury n'ont pas encore été révélés, pour éviter des connivences, à l'exception de Miss Popa'a et Miss Ronde.

A l'issue de chaque passage, les membres du jury attribueront un certain nombre de points à chaque candidate.

De nombreux cadeaux sous forme de bons d'achats, de champagne… sont prévus par les organisateurs.

Si vous souhaitez succéder à la belle marquisienne Tepoea Teikiteepupuni qui avait été élue Miss Vahine-Tane en 2016, n'hésitez pas à vous faire connaître avant le 31 janvier… voire jusqu'à la fin de la semaine pour les retardataires !