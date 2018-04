Dernière ligne droite pour le casting de Miss Menemene "Miss Ronde Tahiti" 2018

Et le samedi 19 mai, si elles veulent décrocher le titre de Miss Menemene "Miss Ronde Tahiti" 2018, les candidates en lice devront réaliser quatre passages lors de la soirée festive.

Elles devront tout d'abord défiler en tenue de ville 'fashion', puis en tenue de plage, avant de proposer un "passage libre" (chant, danse…). Enfin, le dernier passage s'effectuera en robe purotu du Tahiti d'antan.

Le jury sera composé de Miss Popaa', de miss Vahine Tane et de Miss Menemene "Miss Ronde Tahiti" 2017, ainsi que de quatre autres membres, dont les noms ne sont pas encore connus. Les candidates seront jugées sur leur prestance générale et non sur des critères particuliers.

Alors si vous souhaitez succéder à Hinerava Hoang, élue en 2017, n'hésitez pas à vous lancer dans cette élection à l'ambiance sympathique.

Et si vous ne pouvez vous rendre au casting jeudi 12 avril, il vous reste encore une chance : "Je continue à prendre les inscriptions par téléphone jusqu'au dimanche 15 avril pour celles qui n'ont pas pu se déplacer lors du casting " , précise l'organisateur.

Et maintenant, à vous les podiums et la couronne !