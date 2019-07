Dernière étape du waterman ce week-end

PAPEETE, le 25 juillet 2019 – La cinquième et dernière étape du Waterman Tahiti Tour est prévue ce week-end à Teahupo’o, elle s’intitule « End of the road ». Cette compétition sportive pas comme les autres associe stand up paddle, natation, prone paddle board et exercices physiques « surprise » concoctés par l’organisateur Stéphan Lambert.



Le Waterman Tahiti Tour, qui est un championnat itinérant, existe depuis 2014 (6e édition). Après Mataiea, Papara, Huahine et Mahina, les watermen et waterwomen se départageront ce week-end à Teahupo’o. Le Waterman Tahiti Tour intègre des courses de stand up paddle comptant pour le championnat de Polynésie de la discipline. Les athlètes peuvent choisir de faire seulement une partie du programme.



Le championnat de Polynésie de stand up paddle



Certains paddlers ne font que les courses de Sup, certains nageurs ne font que les courses de natation…46 hommes figurent actuellement dans le classement « 425 Pro Sup series » (courses de sup) dont 20 ont fait au moins trois des quatre épreuves 2019. C’est actuellement Georges Cronsteadt (quatre points) qui est le leader devant Niuhiti Buillard (huit points), Ricky Aitamai (neuf points) et Keoni Sulpice (onze points), Enzo Bennett tentant cette année sa chance à l’international.



Chez les femmes, avant cette dernière étape, on a en tête de classement Vaimiti Maoni suivie d’Hina Yiou et Haniarii Brillant. Cinq concurrentes sont encore en lice, ayant fait au moins trois des quatre courses.