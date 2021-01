Dernier hommage à Tanerii Mauri

Tahiti, le 9 janvier 2021 - Les obsèques du maréchal des logis Tanerii Mauri, décédé le 28 décembre dernier au Mali, se sont déroulées samedi matin en présence des autorités de l'État et du Pays. Après l'office à l'église de la communauté du Christ Autahi no te Mesia de Papeete, le corps de jeune homme a été transporté vers le cimetière de l'Uranie où il a été inhumé.



Ils sont venus nombreux ce samedi pour dire adieu au jeune maréchal des logis, Tanerii Mauri, qui a perdu la vie le 28 décembre dernier au Mali aux côtés de deux de ses frères d'armes dans le cadre de l'opération Barkhane. Les obsèques du militaire ont débuté par un office à l'église de la communauté du Christ Autahi no te Mesia de Papeete, auquel ont participé le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, le ministre Jean-Christophe Bouissou, qui représentait Edouard Fritch, et le commandant supérieur des forces armées en Polynésie, le contre-amiral Jean-Mathieu Rey.