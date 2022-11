Dernier hommage à Mike Teuira à Papeno'o

Tahiti, le 21 novembre 2022 – Le corps de Mike Teuira, seule victime retrouvée après le drame de Papeno'o le 6 novembre dernier, a été transporté lundi depuis la morgue du centre hospitalier jusqu'à la commune de Hitia'a o te Ra où un dernier hommage lui a été rendu avant l'inhumation prévue mardi.



Deux semaines après le drame de Papeno'o, c'est pour l'heure le seul enterrement à pouvoir être organisé sur la commune de Hitia'a o te Ra. Le corps de Mike Teuira, un ancien agent communal de 52 ans qui gérait avec sa compagne le relai de la Maroto, avait été retrouvé quelques heures après que les crues violentes l'avaient emporté en même temps que la voiture des quatre autres victimes. Son corps était conservé depuis deux semaines à la morgue du centre hospitalier. Il a été transporté lundi vers Hitia'a o te Ra pour une veillée dans la salle protestante de Papeno'o, avant une inhumation prévue mardi. Les familles des quatre autres disparus, une femme enceinte et trois enfants, souhaitent encore que les recherches se poursuivent avant de pouvoir ne serait-ce qu'imaginer des obsèques.



“C'est un ami de tout le monde. Vous avez vu ce monde qui a répondu et même participé aux recherches ? Il recevait les gens au relais de la Maroto avec sa femme et leur grande fille Poehina”, raconte, ému, le maire de la commune, Henri Flohr. Les agents municipaux ont escorté le cortège funéraire depuis Taaone jusqu'à Papeno'o. “Cela soulage qu'on l'ait ramené chez lui”, glisse le tāvana. La commune avait disposé deux gerbes. L'une pour Mike Teuira. L'autre en hommage aux quatre autres victimes. “Sans mettre 'disparus'. J'ai écarté ce mot de 'disparus'. Ça veut dire qu'il faut garder espoir. On ne sait jamais”, explique Henri Flohr.



Pour accueillir le défunt dans la grande salle paroissiale, face aux nombreux portraits du quinquagénaire, la fille de Mike Teuira, Ruta, essayait encore de conserver “de bons souvenirs malgré la tristesse”. D'un courage et d'une dignité indéfectible depuis deux semaines, la malheureuse a perdu un père et deux enfants dans le drame. “Il faut rester fort dans ces moments difficiles. Il faut toujours avoir la foi et toujours avoir le sourire, même si au fond du cœur, cela fait mal. C'est déchirant.” Une grande messe s'est tenue lundi soir à Papeno'o devant plusieurs centaines de personnes. L'inhumation aura lieu, quant à elle, mardi matin.