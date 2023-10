Dernier adieu à Elkabbach, inhumé à Montparnasse

Paris, France | AFP | vendredi 06/10/2023 - Le vétéran du journalisme politique et ancien président d'Europe 1 et France Télévisions Jean-Pierre Elkabbach a été inhumé vendredi au cimetière du Montparnasse à Paris, en présence de nombreuses personnalités politiques et du monde des médias, a constaté l'AFP.



L'ex-président François Hollande, la Première dame Brigitte Macron, les anciens ministres de droite Brice Hortefeux et François Baroin ont assisté à la cérémonie, après le décès de ce professionnel infatigable à 86 ans mardi.



Suivant le Grand Rabbin de France Haïm Korsia au micro, Emmanuelle Bach, sa fille actrice, a dit adieu à un père "hors norme en toute chose".



Son compagnon de route et ami Alain Duhamel a vanté le "meilleur" intervieweur "pendant un demi-siècle", au "tempérament magnifique", qui avait "une relation unique avec le pouvoir".



Parfois brocardé pour ses amitiés politiques supposées (de Valéry Giscard d'Estaing à Nicolas Sarkozy ou François Hollande), "il a été pour les journalistes une star contestée" mais "va devenir un mythe incomparable" dans les rédactions, a parié cet ancien partenaire dans "Cartes sur table" sur Antenne 2.



En présence du président Emmanuel Macron, France Télévisions rendra hommage lundi à son ancien patron, en donnant son nom au bâtiment principal de son siège parisien.



Après avoir été à la tête de l'information d'Antenne 2, M. Elkabbach a été PDG de France 2 et France 3 de 1993 à 1996. Il y avait favorisé l'ascension de nouveaux animateurs comme Jean-Luc Delarue, Arthur ou Nagui.



Mais après la révélation des contrats de centaines de millions de francs attribués aux animateurs-producteurs stars de France 2, il avait été acculé à la démission en 1996.



Le groupe Lagardère, propriétaire d'Europe 1, a aussi salué la mémoire de M. Elkabbach, qui a laissé "une empreinte indélébile dans l'histoire de la station".



Dans un communiqué, son PDG Arnaud Lagardère a évoqué "une voix indissociable d'Europe 1 qui a accompagné les Français durant plus de 50 ans".