Dérapage antisémite d'un avocat de Papeete

Tahiti, le 3 septembre 2022 – Me Marc Outin, avocat au barreau de Papeete, suscite colère et incompréhension depuis la publication ce week-end sur les réseaux sociaux d'une vidéo dans laquelle il est l'auteur d'un dérapage antisémite de très mauvais goût. Les instances locales et nationales de défense contre le racisme et l'antisémitisme sont rapidement montées au créneau.



La vidéo de l’avocat du barreau de Papeete, Me Marc Outin, a rapidement choqué le réseau social Facebook sur lequel elle a été postée, puis retirée, ce week-end. Dans une courte vidéo postée en live sur le réseau social, l'avocat se trouve au milieu d'une enseigne d'électroménager de la place et semble visiblement très amusé de faire le lien entre les performances des fours vendus sur place et les méthodes des plus atroces utilisées par les nazis dans les camps de concentration… Un dérapage de très mauvais goût dont l'avocat semble assez fier dans sa vidéo, mais qui ont immédiatement fait réagir la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra) ou encore le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif). En France métropolitaine, la vidéo et son contenu étaient relayés et dénoncés dès samedi sur de nombreux sites et réseaux sociaux d'association de lutte contre l'antisémitisme.



En Polynésie, la vidéo a suscité l'ire des internautes pour ces “propos inacceptables”. La communauté juive de Polynésie a alerté les autorités locales et nationales compétentes, déplorant un dérapage “incompréhensible” au fenua. Le bâtonnier, Me François Mestre, a confirmé avoir été alerté par cette vidéo de l'un des membres du barreau de Papeete, contre laquelle des “sanctions” pénales et professionnelles sont déjà demandées par les instances locales de défense contre le racisme et l'antisémitisme.