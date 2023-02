Déraillement d'un train de produits chimiques: des milliers d'Américains empêchés de rentrer chez eux

Washington, Etats-Unis | AFP | mardi 07/02/2023 - Des milliers d'Américains résidant près du site du déraillement d'un train transportant des produits chimiques au nord des Etats-Unis n'avaient toujours pas le droit de rentrer chez eux mardi, quatre jours après l'événement.



Les autorités ferroviaires ont en effet procédé lundi à des rejets "contrôlés" de chlorure de vinyle, un produit chimique cancérigène et très inflammable utilisé dans la fabrication du plastique, en provenance des wagons encore en feu.



Dans le cadre de cette opération, une explosion a eu lieu vers 16H30 heure locale dans la zone d'East Palestine, dans l'Etat de l'Ohio près de la frontière avec la Pennsylvanie où a eu lieu l'accident, a raconté mardi à l'AFP, Sandy Mackey, porte-parole de l'agence locale de gestion des catastrophes.



Les fumées dégagées pouvaient potentiellement être "mortelles" si "inhalées", avait indiqué la veille la compagnie ferroviaire Norfolk Southern dans un communiqué.



Quelque 2.000 habitants, soit environ la moitié de la population d'East Palestine, dans un rayon compris entre 1,5 et 3,2 km du lieu de l'accident, sont toujours sous ordre d'évacuation depuis ce week-end.



Les autorités ont également exhorté les personnes résidant en dehors de la zone à rester chez elles le plus possible.



"Nous procédons à des analyses de la qualité de l'air et nous attendons que les fumées se dégagent pour que les gens puissent rentrer chez eux", a précisé Mme Mackey.



Les écoles situées à proximité de l'endroit où le déraillement a eu lieu ont été fermées "par pure précaution".



Le chlorure de vinyle est un gaz incolore utilisé dans une variété de produits en plastique et de matériaux d'emballage. Lorsqu'il brûle, il peut créer du phosgène, une substance hautement toxique utilisée notamment comme arme chimique pendant la Première Guerre mondiale.



La cause du déraillement du train de 150 wagons fait toujours l'objet d'une enquête.