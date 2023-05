Dépouillement "pratiquement sans réclamation, ni erreur", résultats définitifs proclamés

Tahiti, le 1er mai 2023 – La présidente de la commission de recensement général des votes a proclamé lundi midi les résultats définitifs du second tour des élections territoriales organisé la veille. La magistrate a salué la qualité du travail lors du dépouillement "pratiquement sans réclamation, ni erreur".



La commission de recensement général des votes a proclamé lundi midi sur le perron du haut-commissariat les résultats définitifs du second tour des élections territoriales de 2023 en Polynésie française. La présidente de la commission a tenu à saluer la qualité du travail des équipes présentes dans les différentes communes pour le dépouillement du scrutin, affirmant que les opérations s'étaient déroulées cette année tout particulièrement "pratiquement sans réclamation, ni erreur".



· Nombre d’inscrits : 210 385

· Nombre de votants : 147 181

· Nombre de bulletins blancs : 823

· Nombre de bulletins et enveloppes annulés 700

· Nombre de suffrages exprimés : 145 658

· Nombre de suffrages correspondants à 5 % des suffrages exprimés 7 283

· Majorité absolue 72 829

· Taux de participation : 69,96 %









Les 57 représentants élus à l'assemblée et le PV de recensement



PV Recensement Votes T2_1er Mai 2013 by Samoyeau Antoine on Scribd





