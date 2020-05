Dépotoir sauvage à Pihaena

MOOREA, le 27 mai 2020 - Les riverains de Pihaena n’en peuvent plus. Le site, sur lequel était prévue la construction du lycée de Moorea, est transformé en dépotoir sauvage. Ils font appel au civisme de la population et demandent fermement aux pollueurs de respecter ce lieu.



Les habitants du quartier de Pihaena en ont marre. Et pour cause. Ils se plaignent d’une décharge sauvage située sur un terrain appartenant au territoire, derrière le stade communal de football de l’AS Tiare Hinano. C’est pourtant sur ce site qu’était prévu le projet de construction du lycée de Moorea dans les années 2010, avant que celui-ci soit relocalisé à Opunohu. C’est désormais sur ce terrain, tombé dans l’oubli, que des pollueurs sans scrupules, issus de différents districts de l'île, viennent jeter leurs ordures à l’abri des regards, pendant la nuit ou tôt dans la matinée. Les riverains ne peuvent malheureusement que constater la présence de divers déchets tels que des canettes, des bouteilles, des réfrigérateurs, des télévisions ou autres déchets ménagers. Une voiture a même été abandonnée sur place récemment, avant que son propriétaire, qui a été identifié, ne vienne la récupérer discrètement sous la menace d’une internaute."Les riverains de Pihaena en ont assez que ces gens, qui manquent de civisme, viennent jeter leurs ordures ménagères sans rien respecter. On leur demande de respecter ce lieu. Si on chope ces pollueurs, on ramassera tous leurs déchets et on les jettera dans leur cour pour que ça leur serve de leçon" prévient Richard Teihotua, un habitant excédé de Pihaena. Mama Anu Firiapu, une matahiapo de Pihaena, habite à quelques dizaines de mètres du site pollué. Elle ne peut plus supporter les effets nocifs de ce dépotoir sauvage. "Les gens de l’extérieur continuent à jeter leurs ordures alors qu’on nettoie ce site. Du coup, celui-ci n'est jamais propre. On ne sait pas d’où viennent ces gens. Bientôt, on ne pourra plus passer par là, vu qu’il y aura tellement de déchets" peste-t-elle, avant d’ajouter "On doit même supporter l’odeur des cadavres d’animaux abandonnés sur place ou faire face aux moustiques qui se sont développés dans des gites de ce dépotoir".