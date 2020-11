Déplacements vers la Polynésie : le haussaire rappelle la règle

Tahiti, le 3 novembre 2020 - Le haut-commissaire Dominique Sorain et la ministre du Tourisme ont réuni mardi les dirigeants du service de l'aviation civile, de la société gestionnaire de l'aéroport de Tahiti et des compagnies aériennes pour rappeler les conditions de déplacement vers la Polynésie.

Alors que l'Hexagone a décidé de se reconfiner la semaine dernière par mesure de sécurité sanitaire pour faire obstacle à la propagation épidémique sur le territoire national, les déplacements entre la Polynésie française et tout point du territoire de la République demeurent autorisés. Ils sont permis pour motif personnel et familial, pour motif de santé, pour motif professionnel et pour motif de reprise économique. Parmi les déplacements autorisés pour ce dernier motif : les déplacements en faveur de l'investissement et pour le tourisme.

Le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain et la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau ont tenu mardi une réunion en présence de la directrice du Service d’Etat de l’Aviation Civile de Polynésie française, du directeur de l’Aéroport de Tahiti et des représentants des compagnies aériennes (Air Tahiti Nui, Air France, French Bee) pour rappeler ce cadre. Cette réunion a permis d’échanger sur les conditions d’organisation et de maintien des liaisons aériennes internationales au regard de l’évolution des dispositifs sanitaires en vigueur, en métropole notamment et dans les principales destinations desservies.