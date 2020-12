Dépistage massif des élèves des îles avant les vacances de Noël

Tahiti, le 2 décembre 2020 - A l'approche des vacances scolaires et du retour des élèves dans leurs îles, Thierry Delmas, directeur de cabinet au ministère de l'Education, a affirmé mercredi que l'ensemble de ces élèves seront testés avant leur retour chez eux. La campagne massive de test a débuté lundi pour les 1 200 élèves des îles scolarisés à Tahiti et Moorea.



C'était l'une des grosses inquiétudes des autorités sanitaires. Comment empêcher, ou du moins ralentir, un rebond de l'épidémie de Covid-19 dans les îles, à l'approche des vacances scolaires et du retour des élèves dans leurs archipels ? Réponse du ministère de l'Education : une campagne de dépistage massive qui a débuté lundi pour 1 200 élèves scolarisés à Tahiti et Moorea.



"Ce sont des tournées journalières où une équipe de la Direction de la santé, avec la conseillère technique de la DGEE, vont d'établissement en établissement pour effectuer des tests en fonction du jour de départ des élèves. On a commencé aussi les tests dans un certain nombre d'îles comme Bora Bora. On ne parle ici que des élèves qui sont transportés par la DGEE", a indiqué mercredi Thierry Delmas, directeur de cabinet au ministère de l'Education, à l'occasion d'un point presse de la plateforme Covid. "L'idée est de tester jusqu'à 3 400 élèves, ce qui correspond au nombre d'enfants pris en charge par la DGEE. Mais on ne montera sûrement pas jusque-là parce qu'il y a des zones qui sont encore 'Covid-free' sur le territoire", a ajouté l'ancien directeur de la DGEE.



Isolement à Tahiti pour les tests positifs



Les élèves qui présenteront donc patte blanche pourront regagner leurs îles pour les fêtes de fin d'année. Qui plus est avec une semaine d'avance. Les premiers retours sont en effet programmés pour ce week-end. "Ils partiront avec une semaine d'avance, parce qu'on sait que certaines îles comme Rapa isolent pendant 10 à 14 jours les arrivants. Ce qui veut dire que si les gamins rentraient le 14 ou le 15 décembre ils ne pourraient pas passer leurs vacances en famille. C'est le meilleur moyen pour qu'ils ne reviennent pas à l'école et c'est ce que nous voulons à tout prix éviter", a insisté Thierry Delmas.



Concernant maintenant les élèves qui présenteront un test positif, ces derniers seront isolés pendant sept jours dans l'un des centres prévu par les autorités sanitaires. "Un premier site est déjà prêt et un deuxième est également prévu au cas où. Ils feront les sept jours d'isolement et ils seront ensuite re-testés avant de pouvoir partir", a expliqué le directeur de cabinet du ministère de l'Education.



"Quoique l'on fasse il y aura certainement une recrudescence de l'épidémie dans les îles. Notre but va être de l'étaler le plus possible dans le temps", a souligné de son côté le docteur Pierre-Henri Mallet, épidémiologiste à la Direction de la santé. Si l'épidémie de Covid-19 est effectivement en recul ces derniers jours (lire encadré), des alertes sont en cours dans certaines îles comme Rangiroa et Raivavae.