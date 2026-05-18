

Départ du Monsieur TIAN Lixiao, Consul et Chef de Poste au Consulat de Chine à Papeete

Tahiti le 16 juin 2026. A la vielle de son départ de Polynésie française, le consul de la République Populaire de Chine a souhaité dans une lettre d'adresser à la population du Fenua et aux autorités du Pays.







Chers amis et chère amies de la Polynésie française,

Mon mandat en tant que Consul et Chef de Poste au Consulat de la République populaire de Chine à Papeete est arrivé à son terme et je quitte aujourd’hui mes fonctions pour regagner mon pays.

Pendant mes séjours au fenua, les beautés remarquables des montagnes et des mers, l’environnement social ouvert et inclusif, la diversité des cultures ainsi que les polynésiens chaleureux et sympathiques se sont gravés de manière indélébile dans ma mémoire et resteront à jamais dans mon coeur.

A cette occasion, je tiens à adresser mes sincères remerciements à Monsieur Alexandre Rochatte, Haut Commissaire de la République en Polynésie française, à Monsieur Moetai Brotherson, Président de la Polynésie française, à Monsieur Antony Géros, Président de l’Assemblée de la Polynésie française, aux Ministres, Députés, Sénateurs, Représentants à l’Assemblée de la Polynésie française, à Madame la Consule générale d’Australie à Papeete et aux Consuls honoraires, ainsi qu’à tous mes amis des milieux militaires, policiers, judiciaires, commerciaux, éducatifs et médiatiques. Merci des soutiens que vous avez apportés à moi-même et au Consulat. Au cours de ces trois ans et neuf mois, nous nous sommes soutenus mutuellement et nous avons avancé main dans la main. Nous avons établi non seulement des relations étroites au travail, mais aussi une profonde amitié. J’espère que, tout en gardant et maintenant cette amitié sincère, nous continuerons à oeuvrer ensemble à faire progresser les échanges et coopérations entre la Chine et la Polynésie française dans tous les domaines, à développer les relations amicales de manière durable, saine et stabel entre la Chine et la France, ainsi qu’entre la Chine et la Polynésie française.

Je tiens tout particulièrement à remercier les Présidents et les membres des communautés chinoises en Polynésie française. Grâce à vos efforts et dévouements de longue date et ceux de vos aînés, la communauté chinoise s’y est profondément enracinée et y ont prospéré au fil des générations. La culture chinoise traditionnelle, à des milliers de kilomètres de la Chine, continue de faire preuve d’une vitalité débordante en Polynésie française, où elle se marie et s’intègre harmonieusement avec les cultures polynésiennes et occidentales, favarisant le développement de la diversité des cultures en Polynésie française. Je chérirai l’amitié aevc mes amis des différentes communautés chinoises, et j’espère que vous continuez à apporter vos soutiens et vos engagements envers le développement de la Chine et que vous jouez un rôle encore plus important pour rayonner et transmettre la culture chinoise traditionnelle et pour approfondir les échanges et coopérations entre la Chine et la Polynésie française.

Le départ n’est pas une fin, mais le commencement d’un nouveau voyage. L’histoire entre la Chine et la Polynésie française continuera à s’écrire avec de nouveaux chapitres glorieux. J’espère que nos amis de tous horizons sauront perpétuer cette précieuse amitié, continuer à soutenir le Consulat et le prochain Consul, et écrire ensemble une nouvelle page des relations entre la Chine et la France, ainsi qu’entre la Chine et la Polynésie française.

TIAN Lixiao

Consul et Chef de Poste de Chine à Papeete

le Mardi 16 Juin 2026 à 22:40 | Lu 293 fois



