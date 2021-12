Déotille Videau et Teherearii Oopa montrent la voie aux championnats de France de natation

Tahiti, le 19 décembre 2021 - Ils sont 11 espoirs de la natation polynésienne à prendre part depuis ce week-end aux championnats de France jeunes et juniors. Déotille Videau (12 ans) a notamment décroché le titre sur le 200 mètres dos et l'argent sur le 400 mètres nage libre. Chez les garçons, Teherearii Oopa (12 ans) s'est offert deux médailles d'argent sur le 50 mètres dos et le 100 mètres nage libre.



Début décembre, 11 espoirs de la natation polynésienne s'envolaient pour la Métropole. Et après une dizaine de jours de préparation, pour certains à l'INSEP et pour d'autres à Arcachon, tout ce beau monde a attaqué ce week-end les championnats de France jeunes à Rennes et juniors à Massy. Un premier week-end de compétition qui a plutôt souri à la délégation tahitienne avec déjà un titre et deux médailles d'argent.



La première médaille d'or a été remportée samedi par Déotille Videau, 12 ans. La nageuse du CNP, spécialiste des courses de fond, s'est imposée sur le 200 mètres dos avec un chrono de 2'32"45 en finale. Puis dimanche, la jeune fille s'est offert l'argent sur le 400 mètres quatre nages grâce à un temps de 5'27"10. En plus de ses médailles, Déotille Videau s'est également rapprochée du record de Polynésie sur le 1 500 mètres nage libre avec un temps de 19'01"65, soit la quatrième meilleure performance nationale dans sa catégorie d'âge.



Toujours chez les jeunes filles, Heimaruiti Bonnard (Fenua Sauvetage Natation), 12 ans également, et partenaire de Déotille Videau au Centre de performance, a elle frôlé la médaille de bronze sur le 200 mètres nage libre en signant un chrono de 2'19"39. en finale.

Teherearii Oopa répond présent Du côté des garçons, il était attendu et il a répondu présent. Teherearii Oopa, 12 ans, s'est offert deux médailles d'argent samedi et dimanche. La première, le jeune sprinter l'a décrochée sur le 50 mètres dos avec notamment un chrono de 29"84 réalisé en finale. Le petit prodige de I Mua Natation a ensuite remis ça, dimanche, sur le 100 mètres nage libre en s'offrant une nouvelle médaille d'argent grâce à un temps de 57"69.



Pour les autres nageurs tahitiens engagés, on note chez les juniors les performances de Keha Desbordes et de Nael Roux. Le premier a disputé la finale B du 50 mètres dos avec à la clé un chrono de 26"45 après un virage mal maitrisé et une huitième place à l'arrivée. Roux de son côté a disputé les finale B du 200 mètres papillon et a signé un temps de 2'12"55 lui permettant de décrocher la cinquième place.



À noter que les championnats de France jeunes et juniors se poursuivent jusqu'au mercredi 22 décembre, avec surement d'autres performances des nageurs tahitiens.









