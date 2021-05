Denis Brogniart en dédicace chez Odyssey

TAHITI, le 17 mai 2021 - L’animateur vedette de Koh-Lanta dédicacera ce mardi son premier ouvrage à la librairie Odyssey. Intitulé "Un soldat presque exemplaire", il raconte la vraie vie d’un homme “qui aurait pu n’être qu’un héros”.



Ce livre paraît aux éditions Flammarion. Il raconte l’histoire vraie d’un homme pas comme les autres, un militaire français revenu du Mali, du Kosovo, d’Afghanistan, d’un soldat victime d’un syndrome post-traumatique, d’un père qui aurait pu n’être qu’un héros.



Denis Brogniart est le parrain des blessés de guerre. Ces hommes blessés physiquement et psychiquement, “cabossés par les conflits, traumatisés par les exactions”. Parmi eux se trouve Stanislas, 48 ans (les prénoms ainsi que les lieux ont été modifiés par l’auteur).



Stanislas a commencé sa carrière militaire en Somalie à 18 ans. “Au fil des guerres, il a rempli sa bouteille de traumatismes. Et puis un jour la bouteille a débordé.“ Il est devenu quelqu’un de "violent, injuste, monstrueux jusque dans sa vie personnelle, avec la mère de ses enfants”. C’est tout cela que Denis Brogniart raconte. “Stanislas a souffert de ne pas être aimé à sa juste valeur par sa maman, puis de ne pas être reconnu par l’armée comme il aurait aimé. Il souffre encore aujourd’hui de ne pas avoir fait aboutir son amour absolu pour Marie.” Une femme qu’il continue à aimer mais qu’il a essayé de tuer.



Un soldat presque exemplaire est un récit issu de faits réels, d’une vie réelle. Selon Denis Brogniart, interviewé par la librairie Filigranes en Belgique : “70% des faits sont réels, 30 % sont romancés”. Les faits sont romancés à plusieurs échelles et en plusieurs étapes : “cela a été le cas quand j’ai estimé qu’il était nécessaire d’enrober le témoignage et quand la mémoire du héros et de l’héroïne ont fait défaut”.



À en croire l’auteur, les faits de guerre, les moments terribles et ceux, parfois, d’amour intense de la vie du couple “sont ce qu’ils m’en ont dit, ce qu’ils m’ont raconté et que j’ai retranscris”. Le récit parle aussi, au-delà de la violence et la destruction, de reconstruction.



Depuis 2002, Denis Brogniart est connu pour animer l’émission télévisée Koh-Lanta. Il était déjà présent sur la saison 2001 mais seulement en tant que voix off.



Les Armes secrètes est la 22e édition de Koh-Lanta. Tournée en Polynésie, elle est diffusée sur TF1 et TNTV du 12 mars au 4 juin 2021 alors que la 23e édition est en cours de tournage toujours en Polynésie.