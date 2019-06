Dengue 2 : pulvérisations sur la route du Belvédère à Pirae

PIRAE, le 12 juin 2019. Dans le cadre de la lutte contre la dengue, des pulvérisations d'insecticides sont prévues ce vendredi 14 juin et ce mardi 18 juin sur la route du Belvédère, à Pirae. Les traitements démarrent à 6 heures.



Lors des pulvérisations, il est conseillé aux riverains de laisser les portes et fenêtres de leur domicile ouvertes, pour faciliter l'élimination des moustiques dans la maison. Il est également fortement recommandé de couvrir les aliments, les bassins à poissons et aquariums et de protéger les ruches.



Pour plus d'informations aux apiculteurs, un numéro est ouvert au 40 50 37 45.