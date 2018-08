Démission de Nicolas Hulot : " un appel salutaire pour un changement radical de méthode"

PAPEETE, le 28 août 2018. Maina Sage a réagi ce mardi à l'annonce du départ du ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot. Pour la députée, la démission du ministre "est un appel salutaire pour un changement radical de méthodes et de modèles".





La députée Maina Sage a réagi ce mardi à la démission du ministre de la transition écologique. Sur son compte Twitter, elle souligne que la démission de Nicolas Hulot est "u n appel salutaire pour un changement radical de méthodes et de modèles".



Le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot a annoncé mardi qu'il avait pris la décision de quitter le gouvernement. Maina Sage a réagit sur les réseaus sociaux après avoir partagé un Tweet d'Edwy Plenel, co-fondateur du site d'information en ligne Mediapart, Edwy Plenel, qui écrivait : « On s’évertue à entretenir un modèle économique responsable de tous ces désordres climatiques. »



"Je prends la décision de quitter le gouvernement ", a déclaré Nicolas Hulot sur France Inter, après avoir confié qu'il se sentait "tout seul à la manœuvre" sur les enjeux environnementaux au sein du gouvernement.



Nicolas Hulot a précisé qu'il n'avait prévenu ni le président ni le premier ministre de cette décision, par crainte qu'ils ne le convainquent de rester au gouvernement.



"C'est une décision d'honnêteté et de responsabilité", a-t-il déclaré.



"Le premier ministre, le président de la République ont été pendant ces 14 mois à mon égard d'une affection, d'une loyauté et d'une fidélité à toute épreuve ", a confié le ministre, mais malgré cela, le gouvernement n'a pas su donner la priorité aux enjeux environnementaux, a-t-il plaidé, estimant n'avoir pu obtenir que des "petits pas".