Démission à la tête de la DGRH

Tahiti, le 10 janvier 2024 - La directrice de la Direction Générale des Ressources Humaines (DGRH), Marine Noguier, a remis sa démission la semaine dernière à la ministre de la fonction publique Vannina Crolas.





“J’avais besoin de me recentrer sur moi et mes valeurs”, explique Marine Noguier, directrice de la DGRH depuis un peu plus de deux ans. “Je me suis donnée à 3000% sur ce poste-là mais je me rends compte que je n'arrive pas à aboutir comme je veux et ce pour plusieurs raisons”. Son départ est prévu pour le mois de février prochain. Pour rappel Marine Noguier a été nommée directrice de la Direction Générale des Ressources Humaines en septembre 2021.