Démarrage en douceur pour le championnat de Tahiti des sports traditionnels

Tahiti, le 17 mars 2024 – Le parc Vairai de Punaauia a accueilli la première journée du championnat de Tahiti des sports traditionnels ce samedi. Quatre disciplines étaient mises à l'honneur : le toujours très prisé lever de pierre, le lancer de javelots, le décorticage de cocos et le grimper de cocotier.



C'était le top départ, ce samedi au parc Vairai, pour le championnat de Tahiti des jeux et sports traditionnels dans le cadre de la Journée Polynésie marathon va'a. “La reprise est toujours délicate, mais c'est une belle reprise quand même car il y a du monde”, s'est réjoui Enoch Laughlin, président de la fédération des sports traditionnels depuis plus de vingt ans. D'autant que cette première journée ne concernait que les associations de Tahiti de la côte ouest.



“Après ce sera Moorea. Et puis les îles démarrent aussi les championnats. Elles vont sélectionner les athlètes qui nous rejoindront pour le Tū’aro mā’ohi prévu les 11, 13 et 14 juillet à Tahiti”, a-t-il ajouté, ravi que les licenciés dans les sports traditionnels soient de plus en plus nombreux. Et l'année s'annonce chargée avec notamment un déplacement à Hawaii pour les Te Moana Nui Traditional Games en novembre, ou encore les jeux des Australes à la fin de l'année.