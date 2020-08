« Délogés de force », des habitants de Hotuaera montent au créneau

Contacté mercredi matin, le Pays indique par écrit que, si le ministre du Logement ne souhaite « pas s’exprimer à ce stade », celui-ci tient néanmoins à rappeler que des «réunions d'information ont été organisées par le ministère du Logement et l'OPH, et le ministre lui-même s'est rendu in situ pour rencontrer ces familles. Ce site, situé dans la bande de sécurité de la piste de l'aéroport international de Tahiti-Faaa, doit faire l'objet d'une opération de Résorption de l'habitat insalubre programmée dans le cadre du Contrat de Projets 2 par l'OPH. »



Il précise également que l’État, le pays et la commune de Faa’a ont signé le 25 mars 2015 une convention relative au relogement de ces habitants et affirme que les 27 familles, actuellement « installées dans des logements vétustes, précaires et défiant toutes règles d’hygiène et de sécurité » vont être « temporairement relogées ». Elles bénéficieront de «nouveaux logements de type modulaire F3, F4 et F5 » et disposeront « de surplus d’un local associatif, d’une station d’épuration et d’une aire de jeux pour les enfants ». Enfin, le ministère du Logement conclut son propos en « précisant » que l’association Marutaha Nui « est présidée au demeurant par une militante proche du maire actuel de la commune », Oscar Temaru…