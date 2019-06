Délibéré de l'affaire de la citerne d'Erima le 27 juin

Pour Gaston Flosse tout d’abord, qui fêtera ses 88 ans le 24 juin. En 2014 et 2016, l’homme a déjà été condamné à trois et deux ans d’inéligibilité dans le cadre des affaires des emplois fictifs et du SED. Une peine confondue de cinq années qui doit s’achever le 22 juillet prochain.



Dans le cas où le tribunal correctionnel suivrait les réquisitions du parquet sur la peine d’inéligibilité pour l’affaire d’Erima le 27 juin, Gaston Flosse aura tout de même la possibilité de faire appel de sa condamnation puis de se pourvoir en cassation. Ces deux recours nécessitant des délais de plusieurs mois, l’ex-président sera donc en capacité de se présenter lors des élections municipales en mars 2020.



Notons que si le tribunal décide d’assortir la peine d’inéligibilité d’une exécution provisoire, comme pour le maire de Papara le mois dernier, la mesure d’appel ne sera pas suspensive et Gaston Flosse restera donc inéligible jusqu’à ce qu’une décision soit prononcée définitivement.



De son côté, le président en exercice, Edouard Fritch, verrait son avenir politique complètement dégagé sur le plan judiciaire si le tribunal venait à confirmer l’amende requise par le parquet. Le président du Tapura n’est en effet concerné par aucune autre poursuite judiciaire. Au contraire de Gaston Flosse, toujours mis en examen dans l’affaire de l’hôtel particulier du Ranelagh.