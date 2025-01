Délais de remboursement des feuilles de soins rallongés

Tahiti, le 15 janvier 2025 – Depuis quelque temps, les délais de remboursement opérés par la Caisse de prévoyance sociale au titre de la maladie se sont considérablement rallongés. Ce que confirme la CPS qui déplore ces retards en raison de plusieurs facteurs, comme le nombre croissant des professionnels de santé qui augmente le volume de traitement ou des feuilles de soins encore trop souvent mal remplies. La CPS s'est saisie du problème et promet un retour à la normale au plus vite.





Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir constaté que les délais pour se faire rembourser des frais engagés au titre de la maladie se sont nettement rallongés. Si les assurés doivent obligatoirement transmettre leur demande de remboursement au service “assurance-maladie” de la CPS dans un délai maximum de 12 mois suivant la date des soins, la CPS, elle, n'est tenue par aucun délai légal pour procéder à cette restitution. Il n'en demeure pas moins qu'il faut compter généralement entre trois semaines et un mois pour se faire rembourser nos feuilles de soins.



Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, certains attendent depuis plus de trois mois. “Il est tout à fait exact que nous accusons malheureusement des lenteurs de traitement de nos feuilles de soins”, nous a ainsi confirmé Punareva Bonnet, cheffe du service communication à la CPS, qui regrette évidemment les désagréments occasionnés pour ses assurés. Elle explique que ces retards sont dus à une combinaison de plusieurs facteurs.



D'abord, le service qui traite les remboursements aux assurés, traite également les remboursements aux professionnels de santé conventionnés (médecins, pharmaciens, etc.). Et contrairement aux assurés, la CPS est cette fois obligée de respecter les délais légaux de traitement qui “varient de 15 à 30 jours” pour les rembourser. Or, ils sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Une bonne nouvelle pour les patients polynésiens puisqu'“entre 2018 et 2024, 94 professionnels de santé en plus ont démarré une activité” en Polynésie. Sauf que mécaniquement, le volume à traiter est lui aussi en augmentation alors que “les effectifs de notre côté sont par contre restés inchangés”.



Punareva Bonnet précise en outre que les effectifs du service assurance-maladie ont été renouvelés ces dernières années pour pallier les départs à la retraite. "Si ce sang neuf est une très bonne nouvelle qui a permis de rajeunir l'équipe et d'offrir du travail à nos jeunes Polynésiens, il est évident que ces nouvelles recrues n'ont pas encore le même rendement que nos récents retraités, déjà aguerris au métier et à ses spécificités de saisie et de contrôle.”



Une feuille bien remplie, un remboursement garanti



Autre souci, le guichet en ligne de la CPS “Tātou” fonctionne très bien et permet à tout le monde de gagner du temps et de s'informer en temps réel, en revanche, la dématérialisation des feuilles de soins n'est toujours pas possible pour les assurés et vous êtes encore obligés de les déposer à la CPS ou dans une de ses antennes.



Enfin, dernier problème, les Polynésiens sont encore trop nombreux à mal remplir leurs feuilles de soins, en oubliant de signer ou de mettre leur numéro DN si le médecin ne l'a pas fait, ce qui retarde considérablement le délai de traitement. “Il est difficile par exemple de retrouver un assuré avec juste son nom et son prénom (...) ils ont souvent des homonymes et nous devons nous assurer de rembourser les soins aux bonnes personnes”, nous explique encore Punareva Bonnet qui ajoute qu'une feuille bien remplie et complète peut être insérée dans le système de traitement automatique de la CPS et garantit un remboursement dans les meilleurs délais possibles.



Comprenant “la frustration et le mécontentement” des assurés polynésiens, la CPS assure avoir mis en place “un plan d'actions” pour “résorber ce retard et revenir rapidement à des délais de traitement acceptables”.