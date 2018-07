Défisc' pour les thoniers : "On va voir comment améliorer" (Darmanin)

PAPEETE, 30 juillet 2018 - Le ministre de l’action et des comptes publics n’a pas exclu la restauration prochaine d’une défiscalisation nationale en faveur du secteur de la pêche hauturière, lundi lors de sa visite des installations portuaire de Fare Ute.



Gérald Darmanin n'a pas fait d'annonce tonitruante lundi matin. Il laisse seulement entendre que la situation est en passe d'évoluer favorablement. Bercy n’accorde plus d’agrément de défiscalisation pour la construction de navires de pêche hauturière depuis le début des années 2000, dans l’attente de la définition d’un plan stratégique pour le développement de la filière palangrière locale. Ce moratoire du ministère des finances pourrait être levé après l’adoption, en mars dernier, du plan stratégique pour le développement du secteur de la pêche hauturière sur les années 2018 à 2022 en Polynésie française. Cette délibération adoptée par l’assemblée le 18 mars dernier fait l’état des lieux du secteur et définit les orientations stratégiques pour un développement de la filière pêche pour les années à venir.



Lundi matin, lors d’une visite des infrastructures du port de pêche, le ministre de l’action et des comptes publics n’a pas exclu une restauration prochaine du mécanisme de la défiscalisation métropolitaine dans le cadre d'un soutien à la construction de nouveaux thoniers. Les mécanismes de défiscalisation permettent d'envisager de cumuler une défiscalisation locale et une défiscalisation métropolitaine, jusqu'en 2025, allant jusqu' à 70% du coût de l'investissement, pour des navires construits localement. Pour une unité de pêche hauturière, l’investissement est évalué entre 180 et 200 millions Fcfp. De manière transitoire, en attendant le déblocage du dispositif du côté de l'Etat français, c’est la Polynésie française qui porte depuis 2016 l'intégralité du dispositif de défiscalisation. En 2017, quatre navires ont ainsi pu sortir des chantiers navals locaux, dont le palangrier Lady Chris 6 armé par le groupe Moarii. Le navire a été présenté au ministre de l’action et des comptes publics, ce lundi.



Interrogé à l'issue sur l'absence d’agrément de défiscalisation par Bercy pour la construction de navire de pêche hauturière depuis bientôt 15 ans, Gérald Darmanin a souligné qu'il devait " voir avec le président Fritch quels sont les secteurs auxquels il veut mettre l’accent pour développer l’économie, ici en Polynésie, et bien évidemment l’aider " en précisant que " si l’arme de la défiscalisation est la meilleure, on la prendra. S’il y a d’autres armes, on verra avec lui comment améliorer ce développement économique. (…) Il est certain que le tourisme, la perle, la pêche, sont les trois secteurs qui permettent à l’économie polynésienne, demain, de se développer. (...) Ce qu’il faut, c’est que le gouvernement continue à structurer comme il le fait la filière. Pour aider (...) s’il faut passer par une défiscalisation (…) on va voir comment améliorer ".