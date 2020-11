Défisc' nationale : L’usine Vaimato obtient 324 millions pour sa modernisation

Tahiti, le 26 novembre 2020 - La société Vaimato bénéficie d’agréments de défiscalisation pour un programme de 872,5 millions de Fcfp dans le cadre de la modernisation de son usine de Papeari. Une aide financière de 323,7 millions de Fcfp lui est accordée par l’Etat.



La société Vaimato bénéficie d’une aide financière de 323,7 millions de Fcfp accordée par l’Etat sous l’égide de la défiscalisation nationale. Le programme d’investissements défiscalisé se monte à 872,5 millions de Fcfp en 2020. Il vise à améliorer les conditions de production et de stockage des bouteilles d’eau, à renforcer et diversifier la production de l’usine de Papeari.

Concrètement, l’entreprise envisage la construction d’un nouvel entrepôt destiné au stockage d’eau embouteillée (325,6 millions de Fcfp), l’acquisition d’une unité de production et d’embouteillage d’eaux plates et d’une nouvelle unité de production et d’embouteillages d’eaux gazeuses et plates aromatisées (546,9 millions de Fcfp).

Dans un communiqué transmis jeudi, le haut-commissariat estime que cette l’aide à l’investissement accordée par l’Etat permettra le maintien des 48 emplois actuels et la création de 6 emplois supplémentaires en 2021.