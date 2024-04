Déficit: LR dénonce un "plan caché" pour une hausse d'impôts, Attal conteste

France | AFP | mardi 09/04/2024 - Le patron des Républicains Eric Ciotti a dénoncé mardi "un plan caché" du gouvernement qui prévoirait, selon lui, une hausse des impôts et une sous-indexation des retraites afin de redresser les comptes publics, une accusation rejetée par Gabriel Attal.



"Nous percevons votre plan caché pour que les Français épongent vos dettes au lendemain des élections européennes par leurs impôts et leurs cotisations", a affirmé le député des Alpes-Maritimes à l'Assemblée nationale, au lendemain de déclarations d'Emmanuel Macron reconnaissant que la France a "un problème de moindres recettes".



"On croit rêver. Il fallait oser: les Français, selon lui, ne paient pas suffisamment d'impôts", s'est agacé M. Ciotti, qui avait brandi ce week-end la menace d'une motion de censure si les impôts étaient augmentés.



Le chef du gouvernement a répliqué en niant qu'il y ait une "augmentation d'impôts sur les Français", assurant avoir "toujours suivi cette ligne" et réitérant que l’exécutif la "tiendra".



Reprenant les arguments d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal a expliqué que le dérapage budgétaire n'était "pas du fait des dépenses", l'Etat ayant "dépensé 8 milliards de moins que ce qui était prévu l'année dernière".



"C'est du fait des recettes qui ont diminué parce qu'il y a un ralentissement économique qui concerne toute l'Europe", a-t-il soutenu.



Le patron de LR est revenu à la charge lors de la "nuit de l'économie", organisée par son parti à Paris avec la participation de plusieurs économistes comme Nicolas Baverez ou Nicolas Bouzou.



Dans son discours, M. Ciotti a proposé d'inscrire dans la Constitution "le principe d’une destitution du Premier ministre et du ministre des Finances dans les cas d’insincérité ou de dérapage budgétaires, constatés par le Parlement".



Il a indiqué que LR travaillait actuellement à "un plan de 100 milliards d'euros d'économies, dont la moitié dédiée à la réduction des dépenses, et la seconde moitié dédiée à rendre leur argent aux Français". La droite entend procéder à "des suppressions ou des fusions parmi les 42 agences et les 438 opérateurs" de l'Etat.



Souhaitant "une fonction publique moins nombreuse mais mieux payée", M. Ciotti a plaidé également pour un "allègement" du modèle social français devenu "obèse" à ses yeux.



"Nous souhaitons, par exemple, une mesure de simplification, instaurant une allocation sociale unique, ainsi que le plafonnement des allocations non contributives", a-t-il affirmé.



Le déficit public de la France a atteint 5,5% du PIB en 2023, selon l'Insee, soit 15,8 milliards d'euros de plus que ce qu'avait prévu le gouvernement.



Cette dégradation des comptes publics a conduit l'exécutif à annoncer 10 milliards d'euros d'économies dès cette année, et "au moins 20 milliards" l'année prochaine.



Dans un entretien au Parisien, Eric Ciotti, a fixé samedi les "lignes rouges" de LR (hausses d'impôts, désindexation des retraites, dépenses de santé) au-delà desquelles le parti "n'hésiter(a) pas" à déposer une motion de censure contre le gouvernement.



Les Républicains brandissent de longue date cette menace, mais ils se sont jusque-là très majoritairement retenus de s'associer au vote des motions de censure déposées par l'opposition lors de l'examen des derniers projets de loi de finances.