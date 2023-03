Découvrez la liste du A Here ia Porinetia

Tahiti, le 17 mars 2023 – La liste du A Here ia Porinetia menée par Nuihau Laurey a été déposée vendredi après-midi au haut-commissariat et dévoilée pour la toute première fois en intégralité.



Les trois co-fondateurs du A Here ia Porinetia -Nicole Sanquer, Nuihau Laurey et Félix Tokoragi- se sont tous rendus au haut-commissariat vendredi après-midi pour déposer leur liste pour les prochaines élections territoriales des 16 et 30 avril. L'occasion de découvrir en intégralité la liste d'un parti qui ambitionne sérieusement "d'être présent au second tour", dixit Nuihau Laurey, sur la base des bons résultats électoraux engrangés aux dernières législatives. Il lui faudra pour cela passer la barre des 12,5% des voix exprimées au premier tour.



Figure de la société civile, présidente du collectif solidarité pour tous ou encore de Polynésie Alzheimer, Teave Chaumette est un renfort de poids en tête de la section 1 de la liste A Here. Derrière elle, des noms moins connus et un renouvellement assez certain de l'offre politique. Sur la section 2, menée par la présidente du parti Nicole Sanquer, on retrouve une très belle pioche politique avec le jeune candidat du Amuitahira'a aux dernières législatives, Jonathan Tarihaa, originaire de la Presqu'île. Quelques noms connus de candidats aux municipales à Papara et Paea également, avec Jean-Louis Benvenuti et Jean-Claude Hapairai.



Quatre représentants sortants aux Tuamotu



La section 3 est évidemment menée par le candidat tête de liste, Nuihau Laurey. On y retrouve le fils de l'ancien tāvana de Punaauia, Kahea Vii, ou encore le responsable du centre Te Tiare Stéphane Milon. Aux îles Sous-le-vent, l'ex-tāvana de Uturoa Sylviane Terooatea mène la section devant le tāvana de Maupiti Woullingson Raufauore. On y retrouve également l'ancien candidat à la mairie de Taha'a, Joel Hahe.



Dans les Tuamotu, l'élu de l'assemblée Bernard Natua mène la section à l'Est, juste devant une autre élue de Tarahoi -jusqu'ici Tapura- Teapehu Teahe. Sans surprise Félix Tokoragi, le représentant et maire de Makemo, conduit la section des Tuamotu de l'Ouest, devant la représentante -également Tapura- Joséphine Teakarotu. Aux Australes, c'est Hereata Tanepau qui mène la section. Et aux Marquises, on retrouve le représentant et ancien maire Etienne Tehaamoana, devant l'ex-suppléante de Jacky Bryant aux dernières législatives, Raissa Bruneau.



La liste



Section des îles du Vent 1 (Papeete, Pirae, Arue, Moorea) : Teave Chaumette, Julien Tuariihionoa, Apaura Walker, Nahiti Teariki, Juanita Anania épouse Mai, Temarama Varney, Meryll Mara épouse Schuft, Christopher Marty, Taiana Luth, Matairea Cadousteau, Rose Bonnet, Heimanu Tetauira, Orelia Tumatariri, Francis Sanford, Maite Paeahi épouse Tahimanarii



Section des îles du Vent 2 (Mahina, Hitia'a o te Ra, Taiarapu Est et Ouest, Teva i Uta, Papara, Paea) : Nicole Sanquer, Jonathan Tarihaa, Hereani Tuariihionoa-Bernardino, Jean-Louis Benvenuti, Ludmila Temanupaioura, Jean-Claude Hapairai, Ramona Tuahu-Marurai épouse Tetuanui, Charles Lintz, Sabine Tekurio, Elvis Tumarae, Vaine, Vahua épouse Terai, Ariitea Faua, Teipo Teturu, Tetephano Tehuritaua, Noélanie Teriitahi



Section des îles du Vent 3 (Punaauia, Faa'a) : Nuihau Laurey, Tina Fareata-Mara, Kahea Vii, Imelda Teatiu épouse Rey, Stéphane Milon, Taiho Teheipuarii épouse Taumihau, Paimata Tetuaiteroi, Aimée Marutaata, Roland Naore, Terava Maono-Patii, Pascal Siaou Chin, Teanui Voirin, Aldo Stergios



Section des îles Sous-le-Vent : Sylviane Terooatea, Woullingson Raufauore, Guyliane Teheiura, Joel Hahe, Mariella Aa épouse Lefort, Stelio Holman, Viviane Hitimaue épouse Orbeck, Sylvain Tanoa, Martine Teriirere épouse Lemaire, Gyle Temeharo



Section des Tuamotu de l'Ouest : Bernard Natua, Teapehu Teahe, Tiaihau Tiaihau, Philomène Fauura, Abel Bellais



Section des Tuamotu de l'Est-Gambier : Félix Tokoragi, Joséphine Teakarotu, Daniel Tuahine, Philomène Tokoragi, David Utia



Section des Australes : Hereata Tanepau, Matua Toriki, Nova Pautehea, Joachim Tevaatua, Mererai Terooatea



Section des Marquises : Etienne Tehaamoana, Raissa Bruneau, Pierre Cancian, Désirée Tevepauhu, Louis Kohueinui



