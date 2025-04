Découvrez la country, “une danse très à la mode”

Tahiti, le 1er avril 2025 - Elle a démarré en fin d’année dernière. Martine Buchecker, passionnée de danse en général et de country en particulier donne des cours une fois par semaine à Faa’a. Cette pratique, qui est devenue une tendance sociale émergente en France et séduit toujours plus en Nouvelle-Calédonie, a déjà quelques adeptes au Fenua.



Depuis novembre, Martine Buchecker propose des cours de danse country. “Une danse très à la mode en France ou encore en Nouvelle-Calédonie”, assure la professeure. L’engouement est significatif depuis plus de 20 ans. En France, plus de 2 000 clubs ont vu le jour, “en Nouvelle-Calédonie le cours que j’animais comptais une vingtaine de personnes quand je suis partie en juin 2024, ils sont plus de 120 aujourd’hui”.



La country danse (littéralement “danse paysanne” ou “danse du pays”) ou danse country trouverait son origine dans les vieilles danses folk européennes. Elle se danse à quatre, six ou huit danseurs, voire davantage. “C’est une danse de cow-boys”, complète Martine Buchecker.



Les danseurs se placent en ligne, ou encore en cercle, en carré ou en deux colonnes, ils répètent des mouvements de pied à droite puis à gauche, changent de direction d’un quart ou un demi-tour, reprennent les mouvements. Ils peuvent ajouter des mouvements de hanche... Les combinaisons sont multiples.



Si les figures sont précises désormais, à l'origine les pas étaient souvent laissés à la fantaisie des danseurs. Ils n’ont été fixés qu'au XIXe siècle. À cette époque, de nombreux immigrants européens mirent le cap vers l’Amérique ; ils emmenèrent leurs traditions, leurs coutumes et les danses de leur pays.



La country “amène la joie”



En Polynésie, cette danse reste encore méconnue. “Elle peut être très technique, mais je propose des cours pour les débutants”, rassure Martine Buchecker. Ils sont donc accessibles à tous. L’ambiance y est simple et joviale. “La danse est une passion, la country est très entraînante, elle amène la joie ! On travaille tout en s’amusant.”



Selon Martine Buchecker, la danse est une pratique complète physiquement. “C’est un excellent moyen de se maintenir en forme. J’ai 78 ans, je danse depuis 70 ans, et tout va bien !” En plus, “elle est réputée pour maintenir le cerveau en forme puisqu’on fait appel à la mémoire, on doit suivre un rythme, on renforce sa latéralité”.



Martine Buchecker a démarré par la danse classique “bien sûr”, puis s’est rapidement tournée vers les danses folkloriques. Elle donne des cours depuis 40 ans. Elle dit connaître près de 500 danses différentes. En Nouvelle-Calédonie, elle assurait des cours de country, de folk et de danse “harmonisante” et méditative.



À Tahiti, en plus de la country, elle propose des cours de danses folklorique le samedi matin à Arue. Les inscrits trouvent, là, une occasion de voyager : Israël, Écosse, Irlande, Grèce, Russie, Mexique…