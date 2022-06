Découvrez Poema & Tunui, héros d’une nouvelle série livresque

TAHITI, le 21 juin 2022 - La Plage aux tortues de Annelise Heurtier et Delphine Garcia paru chez Au Vent des îles est le titre d’un livre pour enfant. Il est aussi le premier d’une série qui contera les aventures de Poema & Tunui. Des aventures 100 % made in fenua.



Poema et Tunui sont frère et sœur. Poema a 9 ans, elle adore son île, aime nager dans le lagon et courir dans les vallées, " bref, j’aime quand ça bouge dans mes journées ". Tunui, lui, a 7 ans. Il adore danser, manger et il est toujours prêt à suivre sa sœur dans de nouvelles aventures (surtout s’il y a des frites pour le casse-croûte). Ce sont deux enfants intrépides (cela veut dire qu’ils n’ont pas peur du danger) et comiques, nés sous la plume d’Annelise Heurtier et grâce aux crayons de Delphine Garcia.



Dans le livre, La Plage au tortues paru chez Au Vent des îles, le duo est en vacances chez ses grands-parents qui vivent sur l’île de Maupiti. Là, Poema et Tunui découvrent que les tortues sont venues pondre sur la plage. Ils ont hâte d’apercevoir les bébés ! Aussi, quand ils apprennent qu’un snack prévoit de s’installer au même endroit, ils sont prêts à tout pour l’en empêcher. " Un restaurant, ici ? C’est affreux ", s’inquiète Poema. Elle ajoute, pour répondre à son frère qui se réjouit en imaginant des frites : " Comment les tortues vont-elles faire pour pondre s’il y a des tables et des frites en plein milieu de leur route ? " Tunui, qui comprend aussitôt l’enjeu lance : " On doit trouver une solution ! Qu’est-ce qu’on peut faire, tu crois ? " Les aventures commencent.



Une série appelée à s'enrichir



Cet ouvrage est le premier d’une série qui devrait s’enrichir à raison de deux parutions par an. La série, 100 % made in fenua, traitera de sujets polynésiens liés à l’environnement et à la culture. Le prochain tome parlera du dernier truck, il sortira pour le salon du livre.



Chaque livre se présentera de la même façon. D’abord, il y aura l’histoire sur une quinzaine de pages ; ensuite, les appendices (les appendices désignent le prolongement d’une partie principale). Tu retrouveras des informations sur le sujet traité (page : Le Savais-tu ?). Par exemple, pour les tortues, tu sauras combien d’espèces de cet animal existent, quelles sont celles qui vivent en Polynésie… Dans les pages À toi de jouer ! il y aura plein de jeux, des mots fléchés, les 7 différences… Il y aura aussi des jeux en langue des signes et puis un joli coloriage. Tous ces appendices seront bien sûr en lien avec le thème !



Dans le cadre du partenariat avec la Direction de l'éducation et des enseignements (DGEE) et le Centre de lecture médiathèque pour le programme destiné aux scolaires Annelise Heurtier et Delphine Garcia rencontreront les scolaires de Tahiti, Moorea et Huahine !