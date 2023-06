Découverte de restes humains en Californie où avait disparu en janvier l'acteur Julian Sands

Washington, Etats-Unis | AFP | dimanche 24/06/2023 - Des restes humains ont été découverts par des randonneurs dans la région du Mont San Antonio en Californie, à proximité de la zone où l'acteur britannique Julian Sands a été porté disparu il y a cinq mois, ont annoncé dimanche les autorités locales.



Ces restes ont été trouvés samedi matin dans la nature, a précisé le bureau du shérif de San Bernardino dans un communiqué.



"Des randonneurs ont contacté le poste du shérif de Fontana après avoir découvert des restes humains près de la montagne", a-t-il indiqué.



Ils ont été transportés au bureau du médecin légiste pour être identifiés.Le processus devrait être achevé la semaine prochaine.



M. Sands, qui s'est fait connaître en 1985 pour son rôle dans le film de James Ivory "A Room with a View", avait disparu en janvier sur le mont San Antonio, connu localement sous le nom de mont Baldy, qui culmine à 3.000 mètres, à l'extérieur des limites de Los Angeles.



Cet homme de 65 ans était un marcheur expérimenté qui se disait être le plus heureux lorsqu'il se trouvait "près du sommet d'une montagne par une glorieuse matinée froide".



La Californie avait été frappée par une série de tempêtes violentes en décembre et janvier, accompagnées de chutes de neige abondantes sur les chaînes de montagnes, y compris sur le mont San Antonio.



Le sommet où Sands a disparu est le plus haut de la chaine San Gabriel et une destination populaire pour les habitants de Los Angeles.



Le shérif du comté de San Bernardino a déclaré à l'époque que ce parcours était de plus en plus dangereux, avec huit décès connus entre 2017 et 2022.



Le frère de l'acteur, Nick, a déclaré deux semaines après le début des recherches qu'il avait accepté la disparition de Sands.



"Il n'a pas encore été déclaré disparu, présumé mort, mais je sais dans mon coeur qu'il est parti", avait-il déclaré, selon des médias locaux anglais du Yorkshire, où les deux frères ont grandi.