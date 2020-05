Déconfinement: les élus de Guadeloupe votent une reprise de l'école en septembre

Pointe-à-Pitre, France | AFP | lundi 04/05/2020 - Les élus de Guadeloupe ont voté lundi une motion favorable à la reprise de l'école en septembre, plutôt qu'à partir du 11 mai comme le prévoit le plan de déconfinement voulu par le gouvernement.



Ce sont "29 maires" (sur 32), "la présidente du département, le président de région", qui s'opposent "à un retour des élèves en établissement scolaire le 11 mai prochain comme annoncé par le gouvernement, tout en prenant en compte la volonté de certaines collectivités qui seraient prêtes pour une rentrée avancée", selon la motion votée par les élus, réunis en conférence territoriale.



Seules quelques voix discordantes se sont élevées pour mentionner un nécessaire retour à l'école, à condition que les conditions sanitaires soient respectées. Du côté de l'Etat, le recteur Mostafa Fourar, a fait valoir que le "droit à l'éducation", tout comme "la santé des élèves et des personnels" n'étaient pas antinomiques. Il a de plus relevé que les "violences intrafamiliales avaient augmenté de 30%", et que l'année serait "incomplète" pour les élèves, déjà privés d'école plusieurs semaines durant la contestation contre la réforme des retraites.



"Pendant la guerre, il n'y avait pas d'école, personne n'en est mort", a lancé Ary Chalus, président du conseil régional, qui relève surtout la nécessité de protéger les enfants, les familles et les personnels des écoles.



Les maires ont également avancé le coût du protocole sanitaire de réouverture pour leur collectivité. Syndicats et fédérations de parents d'élèves ont également émis des réserves sur la réouverture, pointant un manque de moyens et des conditions pas réunies, selon eux, avec de nombreux établissements actuellement touchés par des coupures d'eau.



Au 4 mai, la Guadeloupe a enregistré un total de 152 cas avérés de Covid-19, cinq patients en réanimation et 98 personnes déclarées guéries.