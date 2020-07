Déchetterie sauvage à Mangareva

Mangareva, le 3 juillet 2020 - Les déchets s'accumulent à Mangareva. Et celà n'a pas l'air d'inquiéter les autorités s'insurge un citoyen.



Un citoyen à la fibre écologique nous a fait parvenir des clichés qui en disent long sur le traitement des déchets sur l'île de Mangareva. Il s'agit selon lui d'une déchetterie sauvage dont l'existence remonterait à plus d'un an et qui n'a pas l'air d'inquiéter plus que cela les pouvoirs publics. La mairie, plusieurs fois interpellée sur ce problème, ferait la sourde oreille alors que les infiltrations de nature toxique imprègnent les sols.



"Pas même une bâche, pas même un semblant de gestion de ces jus qui pourraient polluer la nappe phréatique. Ces déchets, composés de cannettes, de tôles et autres ferrailles, sont la face honteuse de cette magnifique île qui avait accueilli dernièrement un congrès des maires dont le thème principal était l'écologie" rappelle ce citoyen. Les beaux discours n'auraient donc pas été suivis d'actes. Il serait temps d'agir.