

Déchets – Ekopol ou pas à Taravao ?

Tahiti, le 24 septembre 2026 – Compte-tenu de l’avis défavorable formulé par la commune de Taiarapu-Est et plusieurs riverains concernant l’implantation du projet Ekopol à Taravao, le ministre Taivini Teai a indiqué lors des questions orales à l’assemblée que la procédure était actuellement suspendue. Balayant les accusations de pollution et l’alternative de Nive’e, il a invité les opposants à s’interroger : “Si Ekopol ne se réalise pas à Taravao, les filières qu’il devait créer risquent de ne pas voir le jour avant plusieurs années au détriment de notre santé, de notre environnement et du développement économique. Il faut que chacun en ait conscience avant qu’une décision soit prise.”





Deuxième séance de la session budgétaire, ce jeudi, à l’assemblée de la Polynésie française. Premier représentant à prendre la parole dans le cadre des questions orales, Ueva Hamblin a interrogé le ministre de l’Agriculture, des Ressources marines et de l’Environnement, Taivini Teai, sur le maintien ou non du projet Ekopol porté par la société Enviropol sur la terre domaniale et agricole de Vaitaare à Taravao.



L’élu de Taiarapu-Est a rappelé que la commune avait rendu “un avis défavorable à ce projet à l’issue d’une analyse environnementale mettant en évidence une pollution chimique, biologique et physique déjà multiple dans la baie de Phaëton (...). Elle a demandé au Pays la recherche d’un autre terrain pour ce type d’installation, hors de Taravao”, qui accueille déjà le Centre d’enfouissement technique (CET) de Paihoro. Un lever de boucliers face à la perspective d’un bail de 50 ans qui avait donné lieu

Deuxième séance de la session budgétaire, ce jeudi, à l’assemblée de la Polynésie française. Premier représentant à prendre la parole dans le cadre des questions orales, Ueva Hamblin a interrogé le ministre de l’Agriculture, des Ressources marines et de l’Environnement, Taivini Teai, sur le maintien ou non du projet Ekopol porté par la société Enviropol sur la terre domaniale et agricole de Vaitaare à Taravao.L’élu de Taiarapu-Est a rappelé que la commune avait rendu “un avis défavorable à ce projet à l’issue d’une analyse environnementale mettant en évidence une pollution chimique, biologique et physique déjà multiple dans la baie de Phaëton (...). Elle a demandé au Pays la recherche d’un autre terrain pour ce type d’installation, hors de Taravao”, qui accueille déjà le Centre d’enfouissement technique (CET) de Paihoro. Un lever de boucliers face à la perspective d’un bail de 50 ans qui avait donné lieu à une manifestation sous forme de réunion publique , en juin dernier. Les maires de Terehēamanu “se déclarent favorables à ce que ce projet Ekopol soit étudié sur le site de Nive’e dans la commune de Hitia’a o te Ra, terrain déjà dédié par le Pays à ce type d’usages”, a rappelé Ueva Hamblin en guise d’alternative.

​“Aucun bail signé”

Taivini Teai a indiqué que “aucun bail n’a été signé, ni notifié à la société Ekopol”. Suite à une demande d’Enviropol remontant à 2022, un arrêté du 10 mars 2026 autorise la location du site de Vaitaare, mais le ministère en charge du foncier “a suspendu la procédure compte-tenu de la position exprimée par la commune et la population”. Le ministre appelle toutefois à “des décisions courageuses”, sans “noircir systématiquement les projets proposés”. À ce titre, il a souhaité “démentir les liens entre la pollution de la baie de Phaëton et les activités de traitement de déchets”, suivis à l’appui depuis 1999. “Il n’est donc pas pertinent de mettre en avant la pollution de la baie pour condamner l’installation d’une nouvelle unité de traitement des déchets à Taravao”, argumente-t-il.



Dépollution et démantèlement de navires ou d’engins hors d’usage, traitement des déchets pyrotechniques, des batteries au lithium et des déchets électroniques, récupération des gaz frigorigènes, le projet Ekopol vise à créer des filières insuffisantes, voire inexistantes au Fenua, associées à une ressourcerie et à des créations d’emplois. “Dès lors qu’elles sont conçues, autorisées, exploitées, contrôlées selon les règles applicables, ces activités ne constituent pas des sources de pollution. Leur finalité est même inverse”, défend Taivini Teai. Autre argument mentionné par le ministre : le traitement séparé des batteries au lithium et des déchets pyrotechniques pour réduire les départs de feu.



​Pas de “solution magique” à Nive’e

Quant au choix du site à proximité de Paihoro, il présente l’avantage de “rationnaliser les flux de déchets et limiter les coûts de transport”, avec un accès portuaire direct contrairement à Nive’e où l’acheminement de navires serait “soit très difficile, soit impossible”. Un manque de place est aussi mis en avant à Nive’e, où d’autres projets de traitement des déchets et de valorisation énergétique sont déjà programmés. Pour le ministre, il n’y a pas de “solution magique”, ni de “site de secours immédiatement disponible”.



Entre conseil et avertissement, Taivini Teai conclut sa réponse en tendant la main aux acteurs locaux : “Si Ekopol ne se réalise pas à Taravao, les filières qu’il devait créer risquent de ne pas voir le jour avant plusieurs années au détriment de notre santé, de notre environnement et du développement économique. Il faut que chacun en ait conscience avant qu’une décision soit prise. Notre responsabilité n’est ni d’imposer ce projet sans entendre les inquiétudes, ni d’y renoncer sur la base de préjugés, elle est d’examiner les faits et d’évaluer les risques, et de prendre une décision dans l’intérêt général.” Pour le gouvernement, le projet Ekopol est donc suspendu, mais pas enterré.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 24 Septembre 2026 à 15:23 | Lu 456 fois



