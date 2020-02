Déchets : Des planches de surf pour la dissuasion

Tahiti, le 24 février 2020 – Laiza Pautehea et le mouvement citoyen pour le climat continuent leur lutte contre les déchets abandonnés sur les lieux publics. Cette fois-ci, ils s'attaquent aux plages et installent une signalétique inédite : des planches de surf. Ces panneaux, véritables moyens de dissuasion, invitent les baigneurs à rapporter leurs déchets chez eux.



Laiza Pautehea, membre du mouvement citoyen pour le climat, a lancé, après s'être mariée avec la planète "pour la sauver" en prenant "ses responsabilités en tant que mariée", une opération coup de poing. La militante pour le climat a détourné des planches de surf cassées pour en faire des panneaux de sensibilisation contre l'abandon de déchets sur les plages. "J'ai eu cette idée sur la plage de Teharuru. C'est une plage de niveau 1 pour les surfeurs et des body-boardeurs, donc il y a des petits, des jeunes et des moins jeunes. J'étais allée à cette plage pour surfer, mais j'ai constaté qu'il y avait des déchets. Je suis restée scotchée sur ça et j'analysais l'attitude des passants face à ces déchets déversés là, devant leurs yeux. Je me suis dit qu'il fallait trouver une solution pour retirer ces déchets de là. Puis, puisqu'on a plein de planches cassées, une idée m'est venue. J'ai fait un appel sur internet et des amis m'ont donné huit planches de surf."