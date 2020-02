Décès de l'ancien président de l'OPT Alphonse Teriierooiterai

Tahiti, le 10 février 2020 - L'ancien président du conseil d'administration de l'Office des Postes et Télécommunications (OPT), Alphonse Teriierooiterai, est décédé dimanche dans sa 77e année.



Président du conseil d'administration de l'OPT entre 2004 et 2006, Alphonse Teriierooiterai est décédé dimanche 9 février, à l'âge de 77 ans, ont annoncé nos confrères de Polynésie la 1ère. A la suite d'une longue carrière à l'OPT, Alphonse Teriierooiterai avait fini par accéder aux plus hautes fonctions de l'établissement public du Pays, malgré une fin de carrière marquée par les affaires judiciaires et notamment sa condamnation pour sa gestion de l'Office à l'époque des nombreuses dérives de son ministre de tutelle, Emile Vernaudon.