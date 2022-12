Décès de deux chasseurs sous-marins à Takaroa et Rapa

Tahiti, le 18 décembre 2022 – Deux accidents de chasse sous-marine ont eu lieu samedi aux Australes et aux Tuamotu. À Rapa, c'est un homme de 28 ans qui a perdu la vie. Son corps a été retrouvé entouré par le nylon de son fusil. À Takaroa, c'est le fils du maire, Panaho Temahaga, qui est décédé. Sa dépouille a été retrouvée à 80 mètres de profondeur.



Deux jeunes hommes ont perdu la vie, samedi, lors de parties de chasse sous-marine, ont rapporté dimanche nos confrères de Radio1. À Takaroa dans les Tuamotu, c'est le fils du maire de l'atoll, Panaho Temahaga, qui a disparu alors qu'il chassait avec des amis. Tel que le précise le haut-commissariat dans un communiqué diffusé dimanche, le JRCC Tahiti a été engagé mais a dû suspendre les recherches pendant la nuit en raison, notamment, de la “turpitude de l'eau”. Le corps du chasseur apnéiste âgé de 18 ans a finalement été retrouvé “à 80 mètres de fond” non loin du lieu de sa disparition, au niveau de la passe sud de Takaroa. Dans un communiqué publié dimanche, le président du Pays, informé “du décès subit du fils du tāvana”, a tenu à faire part du “témoignage de sa compassion et de son soutien dans cette épreuve qui s'abat soudainement sur lui et sa famille à quelques jours de Noël”.



Outre ce dramatique accident, un autre jeune homme a également perdu la vie samedi à Rapa dans les Australes. Parti chasser avec deux autres pêcheurs, l'individu de 28 ans n'est pas remonté à la surface. Son corps, entouré par le nylon de son fusil, a été retrouvé quelques heures après sa disparition.

Rédigé par Garance Colbert le Dimanche 18 Décembre 2022 à 14:43 | Lu 164 fois