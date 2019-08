Décès de Suzanne Pai, icône polynésienne

PAPEETE, le 1 août 2019 - La chanteuse pa’umotu Suzanne Tekopuheiariki Taharagi, dite Suzanne Pai, est décédée à Tahiti mardi soir à l’âge de 69 ans, d’un cancer.



La chanteuse pa’umotu Suzanne Tekopuheiariki Taharagi, dite Suzanne Pai, est décédée à Tahiti ce mardi dans la soirée. Elle nous a quitté à l’âge de 69 ans, emportée par un cancer. Suzanne Pai a débuté sa carrière de chanteuse dans les années 60. Dans les années 80, elle a sorti plusieurs albums, dont elle a écrit la totalité des chansons. L’auteur-compositeur, pianiste, chef d'orchestre et producteur français Yves Roche, compagnon de l’époque de Suzanne, lui a notamment écrit une chanson, Motu Uta , dont elle a été la première interprète. Elle a animé plusieurs lieux emblématiques de Tahiti, dont l’Hôtel Matavai et le Pitate, avant de finir sa carrière à l’Hôtel Bel Air.



« Elle aurait pu être riche, mais elle a choisi une vie simple. Dans ses derniers jours, elle ne voulait pas nous inquiéter, alors elle ne nous a rien dit sur son état de santé », raconte son fils aîné, Vatea Heller, agent communal de Faa’a et vice-président de la Confédération syndicale des agents communaux (COSAC). Elle est partie comme elle a vécue, « de manière discrète ».



Le maire de Faa’a Oscar Temaru, les membres du conseil municipal et l’ensemble du personnel communal ont tenu à adresser leurs sincères condoléances à sa famille et à tous ceux qui la pleurent.



Son corps est exposé depuis 10h ce matin à l’Eglise Mormone de Vairai, route de l’université de la Polynésie française. Une messe est organisée à 14h à cette église, suivie par la levée du corps à 15h et l’enterrement au cimetière de Saint Hilaire de Faa’a à 16h.