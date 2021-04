Décès de Maxime Aubry, le doyen des Tamarii volontaires

C'était l'un des quatre Tamarii volontaires encore en vie. Maxime Aubry est décédé mercredi matin à près de 104 ans. Dans un message de condoléances adressé mercredi, le haut-commissaire rend hommage à "la mémoire de cet homme, à la détermination exemplaire qui honore d’abord sa famille, mais aussi les Polynésiens et la France. Et je tenais ainsi à m’associer à l’hommage qui lui est dû en saluant le parcours d’un homme remarquablement dévoué pour son pays auquel il a beaucoup apporté. Soyons fiers de lui et de ses camarades de combat !"Le gouvernement Fritch s'est joint dans l'après-midi à cet hommage en saluant la mémoire d'"une belle personne, à la bonne humeur communicative et qui transmettait facilement ses souvenirs et ses anecdotes sur son riche passé. Il restera dans nos mémoires comme partie prenante de notre histoire commune avec la France". De son côté, le président de l'assemblée "salue le parcours d’un homme engagé depuis des décennies auprès de ses compagnons d’arme et au service de la mémoire des anciens combattants et des victimes de guerre".Mardi matin, Maxime Aubry avait reçu les insignes d'officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, lors d'une cérémonie officielle organisée en petit comité avec sa famille et en présence du haut-commissaire Dominique Sorain et du contre-amiral Jean-Mathieu Rey, le commandant de la zone Asie-Pacifique et des forces armées en Polynésie française.Ce vétéran du Bataillon du Pacifique avait été déclaré récipiendaire de cette distinction honorifique par décret, le 31 décembre dernier. Ancien combattant des forces navales françaises libres, il avait rejoint la France Libre en octobre 1941 et servi jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il fut rapatrié le 5 mai 1946 avec le grade de quartier-maître de 2classe-fusilier.Officier de la Légion d’Honneur et médaillé Militaire, Maxime Aubry était aussi titulaire de la Croix de guerre 1939/1945 avec citation à l’ordre du régiment, de la Croix du combattant volontaire 1939/1945, de la Croix du combattant volontaire de la Résistance et de la Croix du combattant, du Titre de Reconnaissance de la Nation, de la médaille des services volontaires dans la France Libre et de la médaille commémorative française de la guerre 1939/1945. "Il demeure un exemple de courage et de dignité pour les plus jeunes générations", souligne mercredi le haut-commissariat.