Décès de Kamilya, fauchée à sept ans par un motard à Vallauris

Nice, France | AFP | dimanche 01/09/2024 - Kamilya, fillette de sept ans, fauchée jeudi sur un passage piéton à Vallauris (Alpes-Maritimes) par un motard de 19 ans qui faisait une roue arrière, est décédée dimanche, des dizaines de personnes témoignant à la famille leur "infinie tristesse".



"Il y a eu un rassemblement spontané ce soir à Vallauris au cours duquel le père a annoncé le décès", a déclaré à l'AFP Me Nabil Boudi, l'avocat de la famille endeuillée.



Sur le groupe Facebook "Entraide et solidarité à Vallauris/Golfe Juan" où des centaines de commentaires affluent depuis jeudi, les uns pour dénoncer le manque de mesures de sécurité sur l'avenue où s'est produit l'accident, les autres pour soutenir la famille, des dizaines de messages faisaient part dimanche de leur "infinie tristesse".



Dès vendredi le père de l'enfant avait indiqué sur ce même groupe que les médecins les avaient prévenus qu'il n'y avait "plus d'espoir".



Samedi soir, le motard, qui n'était pas connu des services de police et de la justice jusqu'à ce drame et n'était pas positif à l'alcool ni aux stupéfiants, a été mis en examen par un juge pour "blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence par conducteur de véhicule terrestre à moteur".



Pour l'avocat de la famille, avec le décès de la victime, les faits devraient être requalifiés en "homicide involontaire".



Le motard a été placé sous contrôle judiciaire par un juge des libertés et de la détention et doit "se présenter une fois toutes les deux semaines au commissariat d'Antibes", ne pas se rendre à Vallauris ni "entrer en contact" avec la famille de la victime. Il a également dû remettre son permis de conduire au greffe du tribunal et il lui est interdit de quitter le département des Alpes-Maritimes.



- Contrôle judiciaire contesté -



Le parquet de Grasse (Alpes-Maritimes) qui souhaitait son placement en détention provisoire le temps de l'enquête, comme le juge d'instruction qui a mis l'homme en examen, a fait appel de cette décision du juge des libertés et de la détention.



Cet appel sera examiné "dans les meilleurs délais possibles" par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a indiqué cette dernière à l'AFP.



Dimanche, le père de la fillette avait fait part de sa colère face à l'absence de détention provisoire pour le motard, en écrivant: "vive la justice française".



"La famille est consternée" que le conducteur n'ait pas été placé en détention provisoire, a expliqué à l'AFP Me Nabil Boudi, qui pour sa part ne "peut pas commenter une décision de justice" expliquant que "ce type de décision est toujours circonstanciée".



Le décès de Kamilya a suscité de nombreuses réactions politiques. Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Paca) a transmis ses "condoléances" à la famille, espérant sur le réseau social X "que justice soit faite, et bien faite".



La petite fille, qui traversait un passage piéton avec son frère de 11 ans, a été percutée vers 19h00 jeudi alors que le motard faisait une acrobatie en remontant une file de voitures, selon une source policière.



Selon le maire divers droite de cette commune de 30.000 habitants, Kevin Luciano, la route départementale sur laquelle s'est produit l'accident n'est "pas spécialement accidentogène mais est extrêmement passante avec 3.000 véhicules/jour".



Une pétition réclamant des "mesures de sécurité" sur cette avenue a été lancée, signée par près de 2.800 personnes dimanche soir. Pour le maire, il est très compliqué voire impossible d'apposer des ralentisseurs type dos d'âne en raison d'une forte pente.



De son côté, le Conseil départemental a assuré dès vendredi se tenir "prêt à conseiller et à travailler en étroite collaboration avec la municipalité pour améliorer la sécurité des riverains" tout en soulignant qu'"aucun aménagement ne pourra résoudre les comportements individuels irresponsables qui amènent à ce genre de drame".



En 2023, 49 mineurs de 0 à 13 ans ont été tués sur les routes en France métropolitaine, selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (59 en 2022, 111 en 2010).